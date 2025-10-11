Stockt den Biervorrat auf, die Party geht weiter

„Uns hat keiner gesagt, dass wir mit Fußball-Fans voll sind.“ Aus dem charmanten Lächeln der Stewardess klang am Freitag in der Früh auch ein Hauch von Resignation durch. Denn wenige Stunden nach Österreichs 10:0-Spektakel gegen San Marino war der AUA-Flug von Wien nach Bukarest ausgebucht. Und die Biervorräte wenige Augenblicke nach dem Start ausverkauft, so stiegen die Passagiere auf Spritzer, dann auf Aperol um. Alle waren in Partylaune! Die „Krone“ saß in keinem normalen Linienflug nach Bukarest, es war bereits der erste Fanflieger zum Quali-Hit am Sonntag in Rumäniens Hauptstadt. Einige kamen gefühlt direkt aus dem Prater. Etwa Gerald und Karin aus Wels, die das Österreich-Trikot am Körper, die Fahnen im Handgepäck trugen. „Am liebsten würde ich jetzt schon für die WM buchen, meine Freundin arbeitet eh im Reisebüro“, ist für die Welserin das Ticket nur noch Formsache. „Ich war schon 1990 als Schülerin in Florenz dabei.“