Krone Plus Logo

„Krone“ in Bukarest

Stockt den Biervorrat auf, die Party geht weiter

Fußball International
11.10.2025 06:30
Lukas (2. von li.) und seine Männerrunde sind in Bukarest mit dabei.
Lukas (2. von li.) und seine Männerrunde sind in Bukarest mit dabei.

Nach der 10:0-Gala gegen San Marino fast direkt in Rumäniens Hauptstadt! 1200 Österreich-Fans sind am Sonntag (20.45) dabei. Das WM-Ticket ist nur Formsache, aus Bukarest berichten Rainer Bortenschlager und Christian Reichel.

0 Kommentare

„Uns hat keiner gesagt, dass wir mit Fußball-Fans voll sind.“ Aus dem charmanten Lächeln der Stewardess klang am Freitag in der Früh auch ein Hauch von Resignation durch. Denn wenige Stunden nach Österreichs 10:0-Spektakel gegen San Marino war der AUA-Flug von Wien nach Bukarest ausgebucht. Und die Biervorräte wenige Augenblicke nach dem Start ausverkauft, so stiegen die Passagiere auf Spritzer, dann auf Aperol um. Alle waren in Partylaune! Die „Krone“ saß in keinem normalen Linienflug nach Bukarest, es war bereits der erste Fanflieger zum Quali-Hit am Sonntag in Rumäniens Hauptstadt. Einige kamen gefühlt direkt aus dem Prater. Etwa Gerald und Karin aus Wels, die das Österreich-Trikot am Körper, die Fahnen im Handgepäck trugen. „Am liebsten würde ich jetzt schon für die WM buchen, meine Freundin arbeitet eh im Reisebüro“, ist für die Welserin das Ticket nur noch Formsache. „Ich war schon 1990 als Schülerin in Florenz dabei.“

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
