Stockt den Biervorrat auf, die Party geht weiter

Nach der 10:0-Gala gegen San Marino fast direkt in Rumäniens Hauptstadt! 1200 Österreich-Fans sind am Sonntag (20.45) dabei. Das WM-Ticket ist nur Formsache, aus Bukarest berichten Rainer Bortenschlager und Christian Reichel.
„Uns hat keiner gesagt, dass wir mit Fußball-Fans voll sind.“ Aus dem charmanten Lächeln der Stewardess klang am Freitag in der Früh auch ein Hauch von Resignation durch. Denn wenige Stunden nach Österreichs 10:0-Spektakel gegen San Marino war der AUA-Flug von Wien nach Bukarest ausgebucht. Und die Biervorräte wenige Augenblicke nach dem Start ausverkauft, so stiegen die Passagiere auf Spritzer, dann auf Aperol um. Alle waren in Partylaune! Die „Krone“ saß in keinem normalen Linienflug nach Bukarest, es war bereits der erste Fanflieger zum Quali-Hit am Sonntag in Rumäniens Hauptstadt. Einige kamen gefühlt direkt aus dem Prater. Etwa Gerald und Karin aus Wels, die das Österreich-Trikot am Körper, die Fahnen im Handgepäck trugen. „Am liebsten würde ich jetzt schon für die WM buchen, meine Freundin arbeitet eh im Reisebüro“, ist für die Welserin das Ticket nur noch Formsache. „Ich war schon 1990 als Schülerin in Florenz dabei.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.