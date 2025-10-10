Nur eine Person stimmte gegen Zarits als ÖVP-Chef

Stocker und Wöginger unter Gästen

Unter den Gästen im Kulturzentrum waren unter anderem auch Bundeskanzler Christian Stocker, ÖVP-Klubobmann August Wöginger, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Stocker verwies in seiner Rede auf unsichere Zeiten und eine schlechte Wirtschaftsstimmung. „Ich kann euch alles nachfühlen, ihr könnt es mir glauben. Aber in Wiener Neustadt ist es gelungen, das Spiel umzudrehen und seit zehn Jahren stellen wir den Bürgermeister. So wird es auch euch gelingen. Bleibt am Ball, bleibt bei den Menschen und hört zu und seid vorbereitet, wenn es so weit ist“, strahlte er dennoch Zuversicht aus.