SPÖ-Chef Babler will „Zuckerl“ für angehende Ärzte

Erst in der vergangenen Woche erklärte Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler zur Überraschung vieler Beobachter (auch in der eigenen Partei), die Mehrwertsteuer-Halbierung prüfen lassen zu wollen. Jetzt prescht er auch in Sachen Gesundheitspolitik mit einem Vorschlag vor – und will angehende Ärzte, die im öffentlichen System arbeiten, beim Studium vorreihen.
Der Staat Österreich steht für offenen Zugang zu Bildung und für ein starkes öffentliches Gesundheitssystem. Wer hierzulande Medizin studiert, erhält eine Ausbildung auf höchstem Niveau – getragen von öffentlichen Mitteln und gemeinsamer Verantwortung.
Die gemeinsame Verantwortung für das funktionierende System stellt nun auch SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler in den Fokus. In seiner Rede, die er am Samstag am Landesparteitag seiner Genossen in Vorarlberg hält und der „Krone“ bereits vorliegt, appelliert er für eine Vorreihung jener angehenden Ärzte beim Studium, die sich verpflichten, nach dem Studium eine Zeit lang im „öffentlichen System“ zu arbeiten.
„Keine Strafe, sondern ein Beitrag“
„Wenn wir als Gesellschaft jungen Menschen ein kostenfreies Medizinstudium ermöglichen, wenn wir ihnen jahrelang eine Ausbildung finanzieren, die von Steuergeld bezahlt wird, dann ist es nur gerecht, dass sie nach dem Studium auch eine Zeit lang im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten. Nicht als Strafe. Sondern als Beitrag, als Teil eines fairen Gesellschaftsvertrags“, meint Babler.
Als Staat investiere man in die Zukunft und das Wissen dieser jungen Menschen. Und damit gehe laut Babler auch die Verantwortung einher, dass aus einer Ausbildung für Einzelne auch ein Nutzen für alle entsteht. Er wolle und werde das Thema jetzt auf die Regierungsebene heben und alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.