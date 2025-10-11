SPÖ-Chef Babler will „Zuckerl“ für angehende Ärzte

Die gemeinsame Verantwortung für das funktionierende System stellt nun auch SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler in den Fokus. In seiner Rede, die er am Samstag am Landesparteitag seiner Genossen in Vorarlberg hält und der „Krone“ bereits vorliegt, appelliert er für eine Vorreihung jener angehenden Ärzte beim Studium, die sich verpflichten, nach dem Studium eine Zeit lang im „öffentlichen System“ zu arbeiten.