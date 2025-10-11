FPÖ und Grüne: Geht Freundschaft trotzdem?

„Lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus“, so hält es mancher. Aber bringt das unser zwischenmenschliches Zusammenleben wirklich voran? Was passiert, wenn Freundschaft und Weltanschauung aufeinanderprallen? Wie gehen Sie mit verschiedenen politischen Ansichten im Bekanntenkreis um? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!
Ein lauer Abend im Wirtshaus, ausgelassene Runde, dazu ein paar kühle Spritzer am voll besetzten Tisch. Man ist sich nah – das Einzige, was trennt, sind die Themen Asyl, Klima und Krieg. Und dennoch redet man: miteinander.
Eine solche Szene scheint in den sozialen Medien zunehmend unwirklich. Die Meinungskorridore haben sich zu Nadelöhren verengt, die Echokammern der politischen Lager wirken hermetisch versiegelt. Das archetypische „Gut gegen Böse“-Narrativ wird auf beiden Seiten gepflegt: Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Spätestens seit 2015, Corona und dem Krieg in der Ukraine scheint die Spaltung der Gesellschaft spürbarer denn je.
Aber wie halten Sie das in Ihrem Bekanntenkreis? Kann man als Roter mit einem Schwarzen noch auf ein Bier gehen? Als FPÖ-Wähler mit einem Grünen eine Grillerei feiern? Sehen Sie verschiedene politische Ansichten als Bereicherung und können Sie daraus auch etwas gewinnen? Und ist das Miteinander-Reden für das gesellschaftliche Zusammenleben nicht alternativlos?
Kann Freundschaft politische Gegensätze wirklich aushalten – oder ist das irgendwann zu viel? Ab wann wird eine politische Meinung so extrem, dass man sich distanzieren muss? Ist politische Toleranz in privaten Beziehungen ein Zeichen von Stärke oder von Gleichgültigkeit? Wie viel Politik darf am Stammtisch oder im Freundeskreis überhaupt Platz haben? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.