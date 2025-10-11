FPÖ und Grüne: Geht Freundschaft trotzdem?

Aber wie halten Sie das in Ihrem Bekanntenkreis? Kann man als Roter mit einem Schwarzen noch auf ein Bier gehen? Als FPÖ-Wähler mit einem Grünen eine Grillerei feiern? Sehen Sie verschiedene politische Ansichten als Bereicherung und können Sie daraus auch etwas gewinnen? Und ist das Miteinander-Reden für das gesellschaftliche Zusammenleben nicht alternativlos?