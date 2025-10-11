Vorteilswelt
FPÖ und Grüne: Geht Freundschaft trotzdem?

11.10.2025 12:31
Grünen-Chefin Leonore Gewessler bei der jüngsten Klimaschutz-Demo in Wien
Grünen-Chefin Leonore Gewessler bei der jüngsten Klimaschutz-Demo in Wien

„Lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus“, so hält es mancher. Aber bringt das unser zwischenmenschliches Zusammenleben wirklich voran? Was passiert, wenn Freundschaft und Weltanschauung aufeinanderprallen? Wie gehen Sie mit verschiedenen politischen Ansichten im Bekanntenkreis um? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!

Ein lauer Abend im Wirtshaus, ausgelassene Runde, dazu ein paar kühle Spritzer am voll besetzten Tisch. Man ist sich nah – das Einzige, was trennt, sind die Themen Asyl, Klima und Krieg. Und dennoch redet man: miteinander.

Eine solche Szene scheint in den sozialen Medien zunehmend unwirklich. Die Meinungskorridore haben sich zu Nadelöhren verengt, die Echokammern der politischen Lager wirken hermetisch versiegelt. Das archetypische „Gut gegen Böse“-Narrativ wird auf beiden Seiten gepflegt: Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Spätestens seit 2015, Corona und dem Krieg in der Ukraine scheint die Spaltung der Gesellschaft spürbarer denn je.

Aber wie halten Sie das in Ihrem Bekanntenkreis? Kann man als Roter mit einem Schwarzen noch auf ein Bier gehen? Als FPÖ-Wähler mit einem Grünen eine Grillerei feiern? Sehen Sie verschiedene politische Ansichten als Bereicherung und können Sie daraus auch etwas gewinnen? Und ist das Miteinander-Reden für das gesellschaftliche Zusammenleben nicht alternativlos?

Kann Freundschaft politische Gegensätze wirklich aushalten – oder ist das irgendwann zu viel? Ab wann wird eine politische Meinung so extrem, dass man sich distanzieren muss? Ist politische Toleranz in privaten Beziehungen ein Zeichen von Stärke oder von Gleichgültigkeit? Wie viel Politik darf am Stammtisch oder im Freundeskreis überhaupt Platz haben? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!

Porträt von Hannes Sommer
Hannes Sommer
Folgen Sie uns auf