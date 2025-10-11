Die lange Lügenliste des dubiosen DDR-Bauern

Neue Vorwürfe in der Causa Hinterlehen Gut! Der Käufer des Hofs in Saalfelden (Salzburg) dürfte eine lange Strafakte haben. Immer wieder tauchen neue Zweifel auf, dass der Mann den Bauernhof rechtmäßig erworben hat. Jetzt kommt auch noch ein moldawischer Pass mit ins Spiel.