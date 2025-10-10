Weingenuss auf höchstem Niveau in der Csello Mühle

Am Ende waren sie alle Sieger. „Wir hatten heuer nicht weniger als 800 eingereichte Weine“, freute sich Weintourismus-Burgenland Obmann Herbert Oschep über die rege Teilnahme der Winzer bei der „Rot-Goldenen Traube“, deren vierte Auflage wieder in der kultig-coolen Csello Mühle stattfand.