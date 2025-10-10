Vorteilswelt
„Rot-Goldene Traube“

Weingenuss auf höchstem Niveau in der Csello Mühle

Adabei Österreich
10.10.2025 20:22
Die Mayerin mit „Krone“- Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner und Astrid Eisenkopf beim ...
Die Mayerin mit „Krone“- Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner und Astrid Eisenkopf beim Fachsimpeln.(Bild: Alexander Tuma)

Die „Rot-Goldene Traube“ in Oslip (Burgenland) war auch in der vierten Auflage ein exquisiter Treff! Die „Krone“ war am Freitagabend natürlich mit von der Partie.

Am Ende waren sie alle Sieger. „Wir hatten heuer nicht weniger als 800 eingereichte Weine“, freute sich Weintourismus-Burgenland Obmann Herbert Oschep über die rege Teilnahme der Winzer bei der „Rot-Goldenen Traube“, deren vierte Auflage wieder in der kultig-coolen Csello Mühle stattfand.

Wein-Burgenland-Granden Christian Zechmeister und Herbert Oschep, „Krone“- GF Gerhard Valeskini
Wein-Burgenland-Granden Christian Zechmeister und Herbert Oschep, „Krone“- GF Gerhard Valeskini(Bild: Alexander Tuma)
Ministerialer Treff: Niki Berlakovich und Karl Schlögl waren als echte Weinkenner dabei.
Ministerialer Treff: Niki Berlakovich und Karl Schlögl waren als echte Weinkenner dabei.(Bild: Alexander Tuma)

„Wir freuen uns, wenn hier ungezwungene Gespräche in lockerer Atmosphäre stattfinden“, hielt „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini fest. Und alle Gäste, die die besten Weine verkosten wollten, hielten sich „ganz strikt“ an dieses – streng inoffizielle – Credo ...

Unternehmerin Eva Schütz mit ihrer besseren Hälfte, Politiker Georg Dornauer
Unternehmerin Eva Schütz mit ihrer besseren Hälfte, Politiker Georg Dornauer(Bild: Alexander Tuma)
Thomas Morgenstern mit seiner Begleitung Jennifer in der Csello Mühle in Oslip
Thomas Morgenstern mit seiner Begleitung Jennifer in der Csello Mühle in Oslip(Bild: Alexander Tuma)

So gesehen bei: den beiden Altministern Niki Berlakovich und Karl Schlögl, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, „Krone“-Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner, Zauberstimme Die Mayerin und Ex-Adler Thomas Morgenstern mit seiner Begleitung Jennifer.

