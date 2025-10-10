Weingenuss auf höchstem Niveau in der Csello Mühle

Die „Rot-Goldene Traube“ in Oslip (Burgenland) war auch in der vierten Auflage ein exquisiter Treff! Die „Krone“ war am Freitagabend natürlich mit von der Partie.
Am Ende waren sie alle Sieger. „Wir hatten heuer nicht weniger als 800 eingereichte Weine“, freute sich Weintourismus-Burgenland Obmann Herbert Oschep über die rege Teilnahme der Winzer bei der „Rot-Goldenen Traube“, deren vierte Auflage wieder in der kultig-coolen Csello Mühle stattfand.
„Wir freuen uns, wenn hier ungezwungene Gespräche in lockerer Atmosphäre stattfinden“, hielt „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini fest. Und alle Gäste, die die besten Weine verkosten wollten, hielten sich „ganz strikt“ an dieses – streng inoffizielle – Credo ...
So gesehen bei: den beiden Altministern Niki Berlakovich und Karl Schlögl, Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, „Krone“-Burgenland-Redaktionsleiter Philipp Wagner, Zauberstimme Die Mayerin und Ex-Adler Thomas Morgenstern mit seiner Begleitung Jennifer.
