Lercher will Strafen verklagter Seniorinnen zahlen

SPÖ-Chef greift auch selbst in die Tasche

2000 bis 3000 Euro seien unglaublich viel Geld, solche Forderungen können in der Lebensrealität der Betroffenen existenzbedrohend sein. Man wolle hier mit der Helpline helfen – sie wurde genau dafür geschaffen, Menschen in einer schwierigen Situation zu unterstützen. „Die Betroffenen oder ihre Anwälte können sich jederzeit bei uns melden – wir werden diese Kosten übernehmen. Und wenn es notwendig ist, bringe ich selbst Geld dafür auf, weil ich es schlicht nicht ertrage, dass man Menschen, die es eh schon schwer haben, so ausnutzt“, so Lercher.