Spionage für Muslimbrüder beschäftigt Parlament

FPÖ beruft Ausschuss ein

Für die FPÖ ist die Sache aber noch nicht gegessen. Sie begehrt Aufklärung, da sie ein größeres Spionagenetzwerk „befürchtet“, wie es in einer Aussendung heißt. Beschwichtigungsversuche von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seien dabei nur eine „Verhöhnung der Bevölkerung“. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und Sicherheitssprecher Gernot Darmann kündigten daher an, kommende Woche eine Sitzung des Ständigen Unterausschusses des Innenausschusses zu beantragen. Dieser muss dann innerhalb von 14 Tagen zusammentreten.