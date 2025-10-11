Red Bull Salzburg steckt in einer verzwickten Lage

Noch ist der Abgang von Salzburg-Sportvorstand Rouven Schröder nicht in trockenen Tüchern. Fest steht: Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den 49-Jährigen zwar unbedingt haben. Weil Schröder in der Mozartstadt noch bis 2028 Vertrag hat, fordert der Vizemeister aber eine Ablöse. Doch egal, wie es am Ende kommt: Die Lage für die Bullen ist ohnehin verzwickt, denn weder ein Abgang noch ein Verbleib wäre eine ideale Lösung.