Red Bull Salzburg steckt in einer verzwickten Lage

Für St. Johann steht „Löwenaufgabe“ im Ländle an
Nach Trainerbeben
Weil Sportboss Rouven Schröder mit einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga liebäugelt, ist bei Red Bull Salzburg Druck am Kessel. Wie sollen die Bullen auf den Abgangs-willigen 48-Jährigen reagieren? Die „Krone“ sieht zwei Szenarien.
Noch ist der Abgang von Salzburg-Sportvorstand Rouven Schröder nicht in trockenen Tüchern. Fest steht: Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den 49-Jährigen zwar unbedingt haben. Weil Schröder in der Mozartstadt noch bis 2028 Vertrag hat, fordert der Vizemeister aber eine Ablöse. Doch egal, wie es am Ende kommt: Die Lage für die Bullen ist ohnehin verzwickt, denn weder ein Abgang noch ein Verbleib wäre eine ideale Lösung.
