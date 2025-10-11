Vorteilswelt
Schröder will weg!

Red Bull Salzburg steckt in einer verzwickten Lage

Salzburg
11.10.2025 06:30
Rouven Schröder liebäugelt mit einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga.
Rouven Schröder liebäugelt mit einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga.(Bild: GEPA)

Weil Sportboss Rouven Schröder mit einem Wechsel in die Deutsche Bundesliga liebäugelt, ist bei Red Bull Salzburg Druck am Kessel. Wie sollen die Bullen auf den Abgangs-willigen 48-Jährigen reagieren? Die „Krone“ sieht zwei Szenarien. 

Noch ist der Abgang von Salzburg-Sportvorstand Rouven Schröder nicht in trockenen Tüchern. Fest steht: Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach will den 49-Jährigen zwar unbedingt haben. Weil Schröder in der Mozartstadt noch bis 2028 Vertrag hat, fordert der Vizemeister aber eine Ablöse. Doch egal, wie es am Ende kommt: Die Lage für die Bullen ist ohnehin verzwickt, denn weder ein Abgang noch ein Verbleib wäre eine ideale Lösung.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

