Tagger verliert in der ersten Qualirunde in Ningbo
WTA-Tour
Österreichs zur Aufsteigerin des Jahres gewählte Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat in der ersten Runde der Qualifikation für das WTA-500-Turnier in Ningbo (China) verloren.
Die 17-jährige Osttirolerin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien, Nummer 80 der Welt, mit 4:6, 2:6.
Tagger erhielt für Ningbo sowie für die 250er-Turniere in Guangzhou und Jiangxi jeweils für die Qualifikation eine Wildcard. Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen liegt im WTA-Ranking auf Platz 222.
