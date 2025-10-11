Wutwirt (50) drohte Ministerin mit Vergewaltigung

Ein 50-jähriger Gastronom ärgerte sich kürzlich über den „Fall Anna“ und kündigte in einem seit Jahren angestauten Emotionsfrust im Internet an, zehn Vergewaltiger losschicken zu wollen, die der Politikerin Gewalt antun sollten. Die Konsequenzen für dieses Posting sind ernst, nach Abschluss der Ermittlungen könnte er hinter Gittern wandern.