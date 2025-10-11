Für Einbrecher gehalten: Mann erschoss Nachbar

Tragische Verwechslung mit tödlichen Konsequenzen

Er traf kurz darauf auf eine Person im dunklen Stiegenhaus, die er für einen vermeintlichen Einbrecher hielt. Die tragische Konsequenz der Verwechslung: Der Waffenbesitzer feuerte auf die „verdächtige Gestalt“. Der Mann brach, tödlich in die Brust getroffen, zusammen. Kurz darauf war die Identität klar: Bei dem Opfer handelte es sich um seinen 33-jährigen iranischen Nachbarn. Der Tatverdächtige verständigte daraufhin selbst die Polizei. Beamte fanden ihn wenig später in der Wohnung vor.