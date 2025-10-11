Für Einbrecher gehalten: Mann erschoss Nachbar

Tödliche Verwechslung in der Nacht auf Samstag im Wiener Bezirk Donaustadt: Ein 50-Jähriger hörte in den frühen Morgenstunden verdächtige Geräusche, und sah eine Gestalt im Stiegenhaus. Er griff daraufhin zur Waffe – und erschoss den vermeintlichen Einbrecher. Der war aber sein Nachbar ...
Der schockierende Vorfall spielte sich laut „Krone“-Informationen gegen 4 Uhr morgens im großen Wiener Gemeindebau Josef-Bohmann-Hof ab. Der 50-jährige Österreicher hatte einen Einbrecher vermutet und daraufhin seine Waffe, einen Revolver, geholt. Diese besaß er legal.
Tragische Verwechslung mit tödlichen Konsequenzen
Er traf kurz darauf auf eine Person im dunklen Stiegenhaus, die er für einen vermeintlichen Einbrecher hielt. Die tragische Konsequenz der Verwechslung: Der Waffenbesitzer feuerte auf die „verdächtige Gestalt“. Der Mann brach, tödlich in die Brust getroffen, zusammen. Kurz darauf war die Identität klar: Bei dem Opfer handelte es sich um seinen 33-jährigen iranischen Nachbarn. Der Tatverdächtige verständigte daraufhin selbst die Polizei. Beamte fanden ihn wenig später in der Wohnung vor.
Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes laufen auf Hochtouren. Es gilt zu klären, ob es fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge war – oder doch Mord ...
Fest steht bereits: Der mutmaßliche Schütze war zum Zeitpunkt der Tat schwer angetrunken. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte er auch bislang nicht einvernommen werden. Der 50-Jährige befindet sich in Haft.
