Argentinien besiegt Venezuela ohne Lionel Messi

Tagger verliert in der ersten Qualirunde in Ningbo
WTA-Tour
Ohne Lionel Messi hat Weltmeister Argentinien in Miami ein Testspiel gegen Venezuela 1:0 gewonnen. Den Treffer erzielte Giovani Lo Celso.
Messi machte die Vorbereitung der Albiceleste mit, wurde von Teamchef Lionel Scaloni aber nicht aufgeboten.
Stattdessen könnte er am Samstag für seinen Verein Inter Miami in der Major League Soccer gegen Atlanta zum Einsatz kommen. Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist Argentinien bereits qualifiziert.
