Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musical klärt auf

„Pädophile Sextouristen nutzen Not der Kinder aus“

Burgenland
11.10.2025 11:00
Die Eisenstädterinnen Petra Geiger-Kletzl (45) und Anneluise Kämmerer (80) mit einer Schar ...
Die Eisenstädterinnen Petra Geiger-Kletzl (45) und Anneluise Kämmerer (80) mit einer Schar indigener Kinder. Die Eindrücke, die sie als Helferinnen in den philippinischen Kinderschutzzentren machen, treiben sie an, konkrete Verbesserungen für die Notleidenden zu erzielen – durch Bildungsarbeit und Fairen Handel.(Bild: Petra Geiger-Kletzl)

Kinderprostitution ist auf den Philippinen alltäglich. Die Missbrauchsopfer sind im Schnitt elf Jahre alt, die Täter meist Angehörige. Um Geld zu machen, stellen sie Sex-Videos ins Internet. Jeder, der sie konsumiert, macht sich mitschuldig. Ein Musical in Eisenstadt bringt das Thema aufs Tapet. 

0 Kommentare

Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Österreich „Weltläden“, also Fachgeschäfte für Fairen Handel. Aktuell sind es 88. Drei befinden sich im Burgenland: in Eisenstadt, Pinkafeld und Jennersdorf. Jener in der Landeshauptstadt existiert seit 1992. Entstanden ist er aus dem Verein „Für eine Welt“, den die Wulkaprodersdorfer Religionslehrerin Veronika Geiger mit Lehrerfreunden gegründet hatte. Die Idee war, auch im Burgenland ein Bewusstsein für Arbeit unter menschenwürdigen Bedingungen zu schaffen.

Dafür werden bis heute im Weltladen fair gehandelte Produkte aus Lateinamerika, Afrika und Asien verkauft: Kaffee, Tee, Schokolade, Gewürze, Rucksäcke, Kinderbekleidung, Modeschmuck und Kunsthandwerk. Die gerechte Entlohnung trägt dazu bei, dass sich das Leben der Menschen im globalen Süden verbessert.

Petra Geiger-Kletzl und Anneluise Kämmerer mit den Mango-Produkten
Petra Geiger-Kletzl und Anneluise Kämmerer mit den Mango-Produkten(Bild: Reinhard Judt)

Süße Waren und bittere Realität
Sehr beliebt sind Mango-Produkte. „Mit dem Verkauf der Pürees, Trockenfrüchte und Fruchtgummis unterstützt der Weltladen nicht nur philippinische Kleinbauern, sondern auch 140 sexuell misshandelte Kinder und Jugendliche, die in den drei Schutzzentren der Preda-Foundation eine Bleibe gefunden haben.

Gegründet wurde die Stiftung 1974 vom irischen Pater und Menschenrechtsaktivisten Shay Cullen, um die Minderjährigen aus Armut und Zwangsprostitution zu befreien und ihnen Therapie, Bildung und Perspektiven für ein gewaltfreies Leben zu bieten“, sagt Geschäftsführerin Petra Geiger-Kletzl.

Einkaufen und die Welt ein Stück besser machen: Im Weltladen ist das möglich.
Einkaufen und die Welt ein Stück besser machen: Im Weltladen ist das möglich.(Bild: Reinhard Judt)

Bei Vergewaltigungen live dabei
Die 45-jährige Modeschulabsolventin ist vor 14 Jahren in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter Veronika getreten und arbeitet mit ihrer Vereinsgründerkollegin Anneluise Kämmerer (80) auch immer wieder in den Schutzzentren mit: „Die meisten Kinder werden von ihren Familien zur Prostitution gezwungen, wenn diese sie nicht mehr durchfüttern können. In der Stadt Olongapo, wo auch die Preda-Foundation ihren Sitz hat, reiht sich eine Sex-Bar an die nächste. Selbst Zwölfjährige müssen dort ihre Körper verkaufen! Europäische Sextouristen nutzen die Not der Kinder schamlos aus.“

Seit der Pandemie boome zudem die Online-Zwangsprostitution: „(Stief-)Väter, Opas, Brüder und Onkeln missbrauchen seither ihre Töchter, Enkelinnen, Schwestern und Nichten vor laufenden Kameras. Und pädophile Europäer zahlen 200 Euro, sitzen daheim vorm Internet und schauen zu – oft gar via Livestream“, schildert Geiger-Kletzl. Mittlerweile werden Missbrauchsfälle zum Glück gemeldet, um Gerichtsverfahren gegen die Vergewaltiger und Menschenhändler zu erwirken. Auch Sextouristen aus Europa werden ausgeforscht, angezeigt, verurteilt und landen hinter Gittern. Doch das Trauma für die Betroffenen bleibt.

Das Musicaldrama geht unter der Haut.
Das Musicaldrama geht unter der Haut.(Bild: PREDA Foundation)
Die Laiendarsteller beim Proben. Einige haben sexuellen Missbrauch am eigenen Leib erfahren.
Die Laiendarsteller beim Proben. Einige haben sexuellen Missbrauch am eigenen Leib erfahren.(Bild: PREDA Foundation)
Die Aufführung soll Jugendliche und Erwachsene sensibilisieren – auch für die Tatsache, dass ...
Die Aufführung soll Jugendliche und Erwachsene sensibilisieren – auch für die Tatsache, dass sexuelle Gewalt auch in Europa eine Rolle spielt.(Bild: PREDA Foundation)

Im Verlies eines Kinderbordells
Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, führen philippinische Jugendliche der Preda-Schutzzentren am 24. Oktober im Kulturzentrum Eisenstadt das Musical „Once we had a dream“ auf. Dabei bringen sie mutig ihre Lebensgeschichten auf die Bühne. Extra in deutscher Sprache, damit jedes Wort verstanden wird. So etwa geht es um Celina, die von ihrer Mutter fortgeschickt wird, um einen gutbezahlten Job zu finden, mit dem sie die Schulden der Familie bezahlen kann. Doch dann gerät sie in die Hände einer internationalen Sexmafia und landet mit anderen Jugendlichen im Verlies eines Kinderbordells. „Die jungen Laiendarsteller sind die Stimme für all jene Kinder, die ihre selbst nicht erheben können“, sagt Geiger-Kletzl.

Die 10 Uhr-Vorstellung ist für Schulen reserviert, die Abendvorstellung um 19 Uhr kann jedermann besuchen. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkassa 20 Euro.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
14° / 17°
Symbol stark bewölkt
Güssing
10° / 19°
Symbol wolkig
Mattersburg
13° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
14° / 17°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
12° / 18°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
185.642 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
134.197 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Wirtschaft
„Sämtliche Führungskräfte waren von Benko gekauft“
115.243 mal gelesen
Ex-Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, Ex-Vorstand Erhard Grossnigg (re.)
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1374 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
939 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
816 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Burgenland
Neue Kampagne
Mit Handcremes gegen den Brustkrebs ankämpfen
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Cyber-Gewalt nimmt zu
Psycho-Terror mit Handy und versteckten Kameras
Im Burgenland
Nur eine Person stimmte gegen Zarits als ÖVP-Chef
„Rot-Goldene Traube“
Weingenuss auf höchstem Niveau in der Csello Mühle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf