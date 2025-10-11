„Pädophile Sextouristen nutzen Not der Kinder aus“

Im Verlies eines Kinderbordells

Um auf diese Missstände aufmerksam zu machen, führen philippinische Jugendliche der Preda-Schutzzentren am 24. Oktober im Kulturzentrum Eisenstadt das Musical „Once we had a dream“ auf. Dabei bringen sie mutig ihre Lebensgeschichten auf die Bühne. Extra in deutscher Sprache, damit jedes Wort verstanden wird. So etwa geht es um Celina, die von ihrer Mutter fortgeschickt wird, um einen gutbezahlten Job zu finden, mit dem sie die Schulden der Familie bezahlen kann. Doch dann gerät sie in die Hände einer internationalen Sexmafia und landet mit anderen Jugendlichen im Verlies eines Kinderbordells. „Die jungen Laiendarsteller sind die Stimme für all jene Kinder, die ihre selbst nicht erheben können“, sagt Geiger-Kletzl.