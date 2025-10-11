Ein lauter Hilfeschrei inmitten des Autobahnlärms

Bulgarian Cartrader: Außen schroff, innen sensitiv
„Krone“-Interview
Pörtschach am Wörthersee versucht seit Jahrzehnten, eine Lärmentlastung im Autobahnbereich zu erzielen. Nicht nur die Bevölkerung leidet darunter, sondern auch der Tourismus. Doch eine Lösung dürfte noch auf sich warten lassen.
Als Frau Schärer nach Jahren im Ausland zurück in ihre Heimatgemeinde Pörtschach am Wörthersee zog, bemerkte sie erst, welchem Lärm eigentlich die Bevölkerung seit vielen Jahrzehnten ausgesetzt ist. Denn die Tourismusgemeinde, die jährlich Zigtausende Urlauber an den Wörthersee lockt, liegt eingebettet zwischen gleich drei Lärmquellen: einer Bundesstraße, einer Eisenbahnstrecke und einer Autobahn.
