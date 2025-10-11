Ein lauter Hilfeschrei inmitten des Autobahnlärms

Als Frau Schärer nach Jahren im Ausland zurück in ihre Heimatgemeinde Pörtschach am Wörthersee zog, bemerkte sie erst, welchem Lärm eigentlich die Bevölkerung seit vielen Jahrzehnten ausgesetzt ist. Denn die Tourismusgemeinde, die jährlich Zigtausende Urlauber an den Wörthersee lockt, liegt eingebettet zwischen gleich drei Lärmquellen: einer Bundesstraße, einer Eisenbahnstrecke und einer Autobahn.