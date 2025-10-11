Wo Österreicher mit ihren Jobs noch zufrieden sind

Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, desto besser wird sie bezahlt.“ Ein Zitat, das dem US-Autor Mark Twain, bekannt vor allem für seinen Romanhelden „Tom Sawyer“, zugeschrieben wird. Und das wohl viele in Österreich so nicht unterschreiben würden. „Entweder man verdient viel – oder man fühlt sich wertgeschätzt im Job“, heißt es oft an den Stammtischen der Nation.