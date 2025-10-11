Wo Österreicher mit ihren Jobs noch zufrieden sind

Für Einbrecher gehalten: Mann erschoss Nachbar
Bluttat in Wien
Wo ist in Österreich das Gehalt am besten und am höchsten – und in welchen Bundesländern dagegen die Work-Life-Balance oder auch der Umgang mit älteren Arbeitskollegen? Die Einblicke, die die Arbeitgeber-Bewertungsplattform „Kununu“ der „Krone“ gibt, sind teils doch überraschend.
Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, desto besser wird sie bezahlt.“ Ein Zitat, das dem US-Autor Mark Twain, bekannt vor allem für seinen Romanhelden „Tom Sawyer“, zugeschrieben wird. Und das wohl viele in Österreich so nicht unterschreiben würden. „Entweder man verdient viel – oder man fühlt sich wertgeschätzt im Job“, heißt es oft an den Stammtischen der Nation.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.