Bei Besuch Frau missbraucht: Wiener filmte alles

Videobeweis führte zu Urteil

Obwohl sich die Aussagen des Opfers und dem Angeklagten widersprechen, sieht das Gericht eines als erwiesen an: Die Frau wurde im Schlaf missbraucht. Dazu gibt es Aufnahmen. „Es ging nicht um die Frage wann, sondern ob das stattgefunden hat“, erläutert Frau Rat. „Auch ob sie eine Beziehung mit der Frau hatten, ist irrelevant. Sie können trotzdem nicht alles mit ihr machen“, führt sie weiter aus.