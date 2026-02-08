Wien sieht sich bei Gastpatienten-Klage im Recht

Durch die Klage eines Niederösterreichers gegen ein Wiener Spital wird der Gastpatienten-Streit nun zum Fall fürs Gericht. Ein Patient wartete statt sechs Monate plötzlich eineinhalb Jahre auf seine Operation, weil er vom Spital abgewiesen worden ist, nur weil er Niederösterreicher ist. Rund hundert weitere seiner Landsleute hätten sich bei der Patientenanwaltschaft gemeldet, weil sie in Wiener Spitälern abgewiesen worden sein sollen.