Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir sind gelassen“

Wien sieht sich bei Gastpatienten-Klage im Recht

Innenpolitik
08.02.2026 18:12
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker verteidigt das Vorgehen in der Gastpatienten-Thematik.
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker verteidigt das Vorgehen in der Gastpatienten-Thematik.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die Klage eines niederösterreichischen Patienten gegen ein Wiener Spital bringt den Gastpatienten-Streit vor Gericht – doch Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigt sich gelassen. Die Stadt sieht sich im Recht und pocht erneut auf eine gemeinsame Gesundheitsregion.

0 Kommentare

Durch die Klage eines Niederösterreichers gegen ein Wiener Spital wird der Gastpatienten-Streit nun zum Fall fürs Gericht. Ein Patient wartete statt sechs Monate plötzlich eineinhalb Jahre auf seine Operation, weil er vom Spital abgewiesen worden ist, nur weil er Niederösterreicher ist. Rund hundert weitere seiner Landsleute hätten sich bei der Patientenanwaltschaft gemeldet, weil sie in Wiener Spitälern abgewiesen worden sein sollen.

Seit Monaten liefern sich die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker einen Schlagabtausch in dieser Thematik.

Lesen Sie auch:
Eine verschobene Operation eines Niederösterreichers in einem Wiener Spital wird jetzt ein Fall ...
Operation abgesagt
Erste Gastpatienten-Klage gegen Wien liegt nun vor
07.02.2026
Gastpatienten-Streit
Wiens Stadtrat legt sich jetzt mit Mikl-Leitner an
13.01.2026
Verunsicherung groß
Das Gastpatienten-Dilemma: Wie es jetzt weitergeht
16.01.2026
Steht sogar im Gesetz
Streit um Gastpatienten: Wut über Wien wird wilder
17.11.2025

Wiener Stadtrat sieht Klage gelassen
Die Stadt Wien steht der nun eingebrachten Klage aber gelassen gegenüber: „Wir sind überzeugt, dass wir rechtskonform handeln“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der erneut auf eine Gesundheitsregion pocht: „Das Gastpatienten-Thema könnten wir durch eine gemeinsame Planung und Finanzierung sofort beenden.“ Seine Tür sei immer für Gespräche geöffnet. Wie berichtet, hatte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig vorgeschlagen, vier Gesundheitsregionen in Österreich einzuführen, die bundesländerübergreifend für die Gesundheitsversorgung zuständig wären. In Niederösterreich sorgte dieser Vorschlag für Kopfschütteln.

„Der Weg der Gemeinsamkeit kann aber nicht bedeuten, dass Niederösterreich seine Landsleute nach Wien schickt und der Wiener Steuerzahler die Rechnung begleichen muss.“ Gleichzeitig ortet der SPÖ-Stadtrat Probleme bei der niederösterreichischen Patientensteuerung, die „offenbar nicht gut“ funktioniere.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Johanna Mikl-Leitner
WienNiederösterreich
Hacker
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
211.249 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.177 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
123.027 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Innenpolitik
Will Regime stürzen
Mögliches Iran-Abkommen wäre für Israel wertlos
Forenecho
Gastpatienten: „Selektive Gesundheitspolitik“
„Wir sind gelassen“
Wien sieht sich bei Gastpatienten-Klage im Recht
Für Unter-15-Jährige
Jetzt plant auch Tschechien Social-Media-Verbot
„Nein zum Krieg“
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf