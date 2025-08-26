Wieder endete Streit in Wien mit Messerstich

Wieder hat eine Auseinandersetzung in Wien mit einem Messerstich geendet – diesmal in einem Park in Mariahilf ...
Bereits vor einigen Wochen waren sich zwei Männer im Minna-Lachs-Park in Wien-Mariahilf in die Haare geraten, am Montagnachmittag trafen die beiden einander wieder dort und wurden handgreiflich. Zurück blieb ein nach einem Messerstich schwer verletzter 39-Jähriger, der sich jedoch nicht in Lebensgefahr befindet, so die Polizei am Dienstag.
Grund für Streit noch unklar
Was zwischen dem Opfer und dem Täter genau vorgefallen war, ist noch unklar, da der in Wien lebende US-Amerikaner noch nicht richtig einvernommen werden konnte, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.
Der Verdächtige war dem Opfer jedenfalls nicht näher bekannt. Der 39-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Spital gebracht, dem unbekannten Kontrahenten gelang vorerst die Flucht.
