Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rauferei in Park

Wieder endete Streit in Wien mit Messerstich

Wien
26.08.2025 17:55
(Bild: Pachner Jürgen)

Wieder hat eine Auseinandersetzung in Wien mit einem Messerstich geendet – diesmal in einem Park in Mariahilf ...

0 Kommentare

Bereits vor einigen Wochen waren sich zwei Männer im Minna-Lachs-Park in Wien-Mariahilf in die Haare geraten, am Montagnachmittag trafen die beiden einander wieder dort und wurden handgreiflich. Zurück blieb ein nach einem Messerstich schwer verletzter 39-Jähriger, der sich jedoch nicht in Lebensgefahr befindet, so die Polizei am Dienstag.

Grund für Streit noch unklar
Was zwischen dem Opfer und dem Täter genau vorgefallen war, ist noch unklar, da der in Wien lebende US-Amerikaner noch nicht richtig einvernommen werden konnte, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Lesen Sie auch:
Sechs Personen gerieten in einen Streit – ein 14-Jähriger soll plötzlich mit einem Messer ...
Am Wiener Westbahnhof
Streit endet in Messerattacke: 14-Jähriger gefasst
19.08.2025
Sechs Festnahmen
Schon wieder blutige Messerangriffe am Yppenplatz
19.08.2025
Polizei nimmt Stellung
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
22.08.2025

Der Verdächtige war dem Opfer jedenfalls nicht näher bekannt. Der 39-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in ein Spital gebracht, dem unbekannten Kontrahenten gelang vorerst die Flucht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 29°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
13° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
13° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
12° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
10° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
120.624 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.302 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.105 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
857 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Wien
Er begleitete „Emil“
Wiener Biologe: „Dieser Elch ist tiefenentspannt“
Rauferei in Park
Wieder endete Streit in Wien mit Messerstich
16-Jähriger verurteilt
Anschlagsplan auf Swift-Konzert: Bewährungsstrafe
Kultlokale insolvent
Trotz vieler Pleiten: Gastro weiter stabil
Serie „Kultur-Gut“
Karyatiden – griechische Goldfrauen im Musikverein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf