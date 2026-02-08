DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper

Weniger Kohlenhydrate, mehr Eiweiß – viele halten sich genau daran. Doch stimmt das überhaupt für jeden? Für krone.tv habe ich einen DNA-Ernährungstest gemacht und herausgefunden, welche Ernährungsweise wirklich zu mir passt. Warum Ernährung so individuell ist, warum es keinen Plan für alle gibt und wie Essen ohne schlechtes Gewissen gelingt.