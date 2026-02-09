Toronto siegt – Comeback von Pöltl rückt näher

So wenige Spiele wie nie für Pöltl

Seit Sonntag steht auch fest, dass Pöltl in seiner zehnten NBA-Saison verletzungsbedingt so wenige Spiele wie nie zuvor absolvieren wird. Der 30-jährige Center hält bei 21 Partien und kann bei 28 ausstehenden Begegnungen im regulären Spieljahr somit auf nur mehr maximal 49 kommen. Sein bisheriger Minusrekord stammt aus 2023/24, als der heimische NBA-Pionier 50 Mal auflief. Dem gegenüber stehen Einsätze in allen 82 Partien der regulären Saison 2017/18.