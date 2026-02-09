„Schließung reißt mir Boden unter den Füßen weg“

Ein sicherer Raum

Etwa 100 Klienten wurden in dem Tageszentrum betreut, welches Ende Jänner für immer seine Pforten schloss – die Finanzierung über den Psychosozialen Dienst der Stadt (PSD) wurde gestrichen. Eine Klientin war Edith R.: „Das Zentrum war ein sicherer Raum, wo ich ernst genommen wurde und die notwendige Alltagsstruktur fand. Seine Arbeit kann man nicht einfach schließen oder ersetzen.“ Ex-Patientin Daniela E. sagt: „Die Schließung reißt mir den Boden unter den Füßen weg, seit fast zwei Jahrzehnten war ich dort.“