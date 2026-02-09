Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Therapie-Zentrum

„Schließung reißt mir Boden unter den Füßen weg“

Wien
09.02.2026 06:00
Über vier Jahrzehnte war das SPZ Anlaufstelle für jene, die sonst kaum wo andocken können. Nun ...
Über vier Jahrzehnte war das SPZ Anlaufstelle für jene, die sonst kaum wo andocken können. Nun ist es zu.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Viktoria Graf
Porträt von Lisa Schinagl
Von Viktoria Graf und Lisa Schinagl

Das sozialtherapeutische Zentrum der Caritas musste zusperren. Aus Geldmangel. Und es ist bei Weitem nicht das Einzige. Die Auswirkungen werden aber ebenfalls teuer. 

0 Kommentare

Das sozialtherapeutische Zentrum der Caritas (SPZ) auf der Wiedner Hauptstraße 105 in Margareten war mehr als 40 Jahre ein zentraler Bestandteil der psychosozialen Versorgung in Wien. Vor allem Menschen mit schizophrenen Erkrankungen wurden dort behandelt und betreut.

„Bei dieser Zielgruppe ist aufgrund des Krankheitsbildes Misstrauen ein großes Thema“, weiß der ärztliche Leiter der Caritas Erzdiözese Wien und Psychiater Thomas Wochele-Thoma. Daher sei gerade hier der niederschwellige Zugang ohne vorherige Terminvereinbarung essenziell gewesen.

Ein sicherer Raum
Etwa 100 Klienten wurden in dem Tageszentrum betreut, welches Ende Jänner für immer seine Pforten schloss – die Finanzierung über den Psychosozialen Dienst der Stadt (PSD) wurde gestrichen. Eine Klientin war Edith R.: „Das Zentrum war ein sicherer Raum, wo ich ernst genommen wurde und die notwendige Alltagsstruktur fand. Seine Arbeit kann man nicht einfach schließen oder ersetzen.“ Ex-Patientin Daniela E. sagt: „Die Schließung reißt mir den Boden unter den Füßen weg, seit fast zwei Jahrzehnten war ich dort.“

Ein Teil der Klienten wurde vom PSD übernommen, Vertrauen in neue Institutionen zu fassen, sei für viele aber nicht einfach. Wochele-Thoma betont aber: „Auf Mitarbeiterebene gibt es keinen Konflikt zwischen PSD und uns. Wir unterstützen einander und versuchen konstruktiv, die entstandenen Lücken zu füllen.“

Zitat Icon

Es gibt Studien, die klar zeigen, dass es an anderen Ecken teurer wird, wenn man bei dieser Bevölkerungsgruppe spart.

Thomas Wochele-Thoma, Psychiater

Bild: Marcus DEAK

Vertrauen fassen, ist nicht immer einfach
Doch das ist nicht einfach. Denn gerade Personen mit psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie fällt es schwer, Vertrauen zu fassen oder Termine einzuhalten. Im schlimmsten Fall landen sie in überfüllten Ambulanzen oder sind ganz ohne Betreuung – und das hat teure Auswirkungen.

Daher übt auch Margaretens Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) Kritik: „Die soziale Kälte, die derzeit durch Wien zieht, halte ich für höchst problematisch. Die Kürzungen im Sozialbereich mögen schnelles, kleines Geld in den Budgettopf spielen. Langfristig werden wir für diese Einsparungen aber gesellschaftlich teuer bezahlen.“

Doppelgleisigkeiten vermeiden
Der Sucht- und Drogenkoordinator der Stadt, Ewald Lochner, teilt auf „Krone“-Anfrage mit: „Die betroffenen Patienten des SPZ der Caritas werden seit 2024 bereits psychiatrisch im PSD-Wien behandelt und nun auch durch die therapeutischen Tageszentren des PSD-Wien versorgt. Dadurch verbessert sich die Behandlungsqualität und Doppelgleisigkeiten in der Versorgungsstruktur werden beseitigt.“

Eine Studie der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sieht das anders, denn gerade kleine, niederschwellige und gemeindenahe Einrichtungen würden das Regelsystem ergänzen und Zielgruppen erreichen, die von großen Institutionen nicht erfasst würden.

Für viele Betroffene bieten die Vereine und Zentren Stabilität, soziales Umfeld und zweite ...
Für viele Betroffene bieten die Vereine und Zentren Stabilität, soziales Umfeld und zweite Chance.(Bild: Yuri Arcurs peopleimages.com)

Oder wie es die bisherige SPZ-Patientin Verena U. sagt: „In Krisenzeiten bedeutet das vertraute Team Hilfe, Stabilität und Regeneration. Die Gemeinschaft ersetzt die fehlende Familienstruktur und stabilisiert Menschen mit mangelnden sozialen Kontakten. Der PSD stellt diesbezüglich keinen adäquaten Ersatz dar.“

Zahlreiche Vereine betroffen
Feuerwehrschläuche werden zu einer Schaukel, Planen zu Rucksäcken und Bücher zu Hockern. Das Sozialunternehmen Gabarage in Rudolfsheim-Fünfhaus gibt gebrauchten Dingen eine zweite Chance. Selbiges tut es auch mit Menschen. Denn in der Werkstätte fanden bis vor wenigen Wochen noch chronisch suchtkranke Erwachsene und psychisch kranke Jugendliche eine befristete Anstellung. Ziel ist eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

Für viele Betroffene bedeutete der Ort Sicherheit. Doch diese geriet durch die Einsparungen der rot-pinken Stadtregierung ins Wanken. „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Fördersumme um 50 Prozent gekürzt worden“, erzählt Geschäftsführer Stephan Schimanowa.

Lesen Sie auch:
Ein Teil des Anton-Proksch-Institut wurde erst 2021 umfassend renoviert. Vor allem die ...
Krone Plus Logo
„Handeln ist gefragt“
Bald sind Hunderte Alkoholkranke ohne Therapie
25.01.2026

30 Mitarbeiter mussten gekündigt werden
Konkret bedeutet dies, dass man über 30 Mitarbeiter kurz vor Weihnachten kündigen musste. Darunter auch einige, die selbst einmal suchtkrank waren. „Ein großer Schock“, sagt er. Um so viele Betroffene wie möglich halten zu können, wurde der Betrieb zu einem AMS-Trainingsplatz umfunktioniert. So ist zumindest eine Deckung des Lebensunterhalts möglich, so Schimanowa.

Von den Sparmaßnahmen betroffen ist auch der Suchthilfeverein Dialog, wo ebenfalls Mitarbeiter gekündigt wurden. Die von Dialog betriebene Einrichtung „Standfest“ wurde außerdem zur Gänze eingestellt. „Standfest“ bot Beratung, Betreuung und Workshops für suchtkranke Menschen, um sie wieder in den Arbeitsmarkt reintegrieren zu können. In diesem Jahr hätte die Einrichtung ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
264.459 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
241.796 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.791 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Wien
Therapie-Zentrum
„Schließung reißt mir Boden unter den Füßen weg“
Ghostface ist zurück
Erleben Sie mit krone.tv die Premiere von Scream 7
Forenecho
Gastpatienten: „Selektive Gesundheitspolitik“
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
Darum ist diese 100-Jährige eine Influencerin
„Wir sind gelassen“
Wien sieht sich bei Gastpatienten-Klage im Recht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf