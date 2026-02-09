Vorteilswelt
In Scottsdale

Sepp Straka beendet PGA-Turnier auf Rang 18

Sport-Mix
09.02.2026 08:49
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/JUSTIN EDMONDS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Golf-Profi Sepp Straka hat sich am Schlusstag des PGA-Turniers in Scottsdale/Arizona als 18. noch in die Top 20 gespielt.

Der Österreicher schaffte am Sonntag eine 68er-Runde (drei unter Par) und kam auf gesamt neun unter Par. Mit einem Eagle auf der Bahn 15 und einem Birdie am letzten Loch machte Straka auf der Schlussrunde vier Plätze gut.

Sein Rückstand auf den im Stechen siegreichen US-Amerikaner Chris Gotterup betrug sieben Schläge.

