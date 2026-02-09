Vorteilswelt
Pkw durchschlug Zaun

Crash! Kinder in schweren Autounfall involviert

Tirol
09.02.2026 08:08
Die Rettung brachte einen Verletzten ins Krankenhaus (Symbolbild).
Die Rettung brachte einen Verletzten ins Krankenhaus (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagabend in Münster im Tiroler Bezirk Kufstein ab: Ein Autolenker (27) kollidierte im Bereich einer Kreuzung mit dem Wagen einer Familie, in dem sich neben den Eltern auch zwei Kinder befanden. Während die Familie mit dem Schrecken davonkam, musste der Türke ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 20.15 Uhr. Ein 41-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der Unterinntalstraße (L211) in Münster in Richtung Norden unterwegs. Im Wagen befanden sich noch eine 39-jährige Frau und zwei Kinder – ein Bub und ein Mädchen im Alter von sechs und acht Jahren.

Der Pkw des 27-Jährigen durchschlug daraufhin einen angrenzenden Gartenzaun und kam auf einer Maueranhöhe in einem Garten zum Stillstand.

Die Polizei

Kollision bei Kreuzung
Im Bereich einer Kreuzung passierte es dann: Ein 27-jähriger Türke fuhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße, die die L211 quert. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen der Familie! „Der Pkw des 27-Jährigen durchschlug daraufhin einen angrenzenden Gartenzaun und kam auf einer Maueranhöhe in einem Garten zum Stillstand“, schildern die Ermittler von der Polizei.

Lenker mit Rettung ins Spital
Der Türke erlitt Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Insassen des anderen Autos – also die zwei Erwachsenen und die beiden Kinder – seien unverletzt geblieben.

An den beteiligten Fahrzeugen und am Gartenzaun entstand massiver Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.

