Crash! Kinder in schweren Autounfall involviert

Kollision bei Kreuzung

Im Bereich einer Kreuzung passierte es dann: Ein 27-jähriger Türke fuhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße, die die L211 quert. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen der Familie! „Der Pkw des 27-Jährigen durchschlug daraufhin einen angrenzenden Gartenzaun und kam auf einer Maueranhöhe in einem Garten zum Stillstand“, schildern die Ermittler von der Polizei.