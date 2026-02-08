Gastpatienten: „Selektive Gesundheitspolitik“

Die Gaspatienten-Debatte spitzt sich immer mehr zu. Nach einer Klage gegen ein Wiener Spital und einem „Maulkorb“-Erlass für Mitarbeiter, fühlen sich die Patienten immer mehr verunsichert. „Krone“-Redakteur Michael Pommer bekommt schon bei dem Wort Brechreiz. In diesem Forenecho präsentieren wir Ihnen die Meinungen unserer Community!
Niederösterreichisches Politikversagen?
Ein Teil der „Krone“-Leser und -Leserinnen hat wenig Verständnis für „Gastpatienten“ aus anderen Bundesländern. Für tuerkiser11, Heliograf und Pephone wäre in Niederösterreich beispielsweise die Landesregierung für die desaströsen Zustände im Gesundheitssystem verantwortlich.
Arbeitende und Einzahlende werden im Stich gelassen
Schaefermix und Kruzifix05 sprechen einen wichtigen Punkt der Debatte an. Dass man jahrelang in das System eingezahlt hat, werde bei der Notwendigkeit von ärztlichen Leistungen vollkommen ignoriert. Reburg formuliert es wie folgt: „Zum Arbeiten sind Menschen aus den umliegenden Bundesländern jederzeit willkommen – ohne sie würde in Verwaltung, Pflege, Bau und Dienstleistung wohl rasch das Licht ausgehen.... Sobald diese Menschen jedoch krank werden, endet die Wiener Gastfreundschaft abrupt.“
Lösungsvorschläge aus der Community
Peter9403 und gatschhupfer hätten Ideen, wie man das Problem der schlechten Versorgung angehen könnte. Leser gatschhupfer schlägt zum Beispiel eine zentrale Koordination der OP-Kapazitäten (für geplante Operationen) vor. Für Peter9403 sollten die Länder generell kein Mitspracherecht haben.
Blamabel und unverständlich
Im Sinne von „Krone“-Redakteur Michael Pommer, empfindet auch KroneLeser2616135, dass „kein österreichischer Staatsbürger in seiner HEIMAT IRGENDWO GAST ist.“ MaWeb spricht wohl vielen mit der Einschätzung, dass die gesamte Diskussion eher einer Blamage für Österreich entspreche, aus der Seele.
Wie stehen Sie zur Debatte um „Gastpatienten“? Bevorzugen Sie eine Versorgung streng nach Wohnort oder sehen keine Berechtigung in dem Ausschluss und der Verzögerung für Kranke aus einem anderen Bundesland? Wer trägt Ihrer Meinung die Verantwortung für das Chaos im Gesundheitssystem und welche Lösungsvorschläge hätten Sie? Wir freuen uns auf weitere Meldungen und Meinungen unten in den Kommentaren!
