Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forenecho

Gastpatienten: „Selektive Gesundheitspolitik“

Community
08.02.2026 18:30
Wien sei durch „Gastpatienten“ überlastet.
Wien sei durch „Gastpatienten“ überlastet.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Community
Von Community

Die Gaspatienten-Debatte spitzt sich immer mehr zu. Nach einer Klage gegen ein Wiener Spital und einem „Maulkorb“-Erlass für Mitarbeiter, fühlen sich die Patienten immer mehr verunsichert. „Krone“-Redakteur Michael Pommer bekommt schon bei dem Wort Brechreiz. In diesem Forenecho präsentieren wir Ihnen die Meinungen unserer Community!

0 Kommentare

Niederösterreichisches Politikversagen?
Ein Teil der „Krone“-Leser und -Leserinnen hat wenig Verständnis für „Gastpatienten“ aus anderen Bundesländern. Für tuerkiser11, Heliograf und Pephone wäre in Niederösterreich beispielsweise die Landesregierung für die desaströsen Zustände im Gesundheitssystem verantwortlich. 

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Pepohne
Sollens gscheite Spitäler bauen in NÖ. Nicht alle nach Wien schicken, weil die Versorgung in NÖ unterirdisch ist. Schuld ist Wien, eh`klar. Die Mikl-Leitner macht sichs einfach.
Upvotes:6
Downvotes:5
Benutzer Avatar
Heliograf
NÖ ruiniert die Gesundheitsversorgung in NÖ und Wien soll es wieder richten. Wie wäre es, wenn man in NÖ klüger wählen würde?
Upvotes:2
Downvotes:9
Benutzer Avatar
tuerkiser11
Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher könnten sich doch auch in niederösterreichischen Krankenhäusern zur Behandlung anmelden. Oder ist das nicht mehr möglich, weil von der NÖ-Landesregierung die Kapazitäten in den NÖ-Spitälern massiv herunter gefahren wurden. (Sparen am Rücken der Bürgerinnen und Bürger) Einige Spitäler in NÖ stehen sogar vor der Schließung. Erst wenn nachweislich die Behandlung in NÖ nicht durchführbar ist, dann kann sich der Patient/Patientin in Wien für die Behandlung anmelden und kommt dafür auf eine Warteliste. Akutfälle werden natürlich behandelt!
Upvotes:4
Downvotes:16
Benutzer Avatar
homeinoffice
Sorry, aber warum soll ich als Wiener für die Milliarden aufkommen, die Patienten aus den Bundesländern kosten, nur weil deren Landesregierungen nichts auf die Reihe kriegen.
Upvotes:1
Downvotes:6


Arbeitende und Einzahlende werden im Stich gelassen
Schaefermix und Kruzifix05 sprechen einen wichtigen Punkt der Debatte an. Dass man jahrelang in das System eingezahlt hat, werde bei der Notwendigkeit von ärztlichen Leistungen vollkommen ignoriert. Reburg formuliert es wie folgt: „Zum Arbeiten sind Menschen aus den umliegenden Bundesländern jederzeit willkommen – ohne sie würde in Verwaltung, Pflege, Bau und Dienstleistung wohl rasch das Licht ausgehen.... Sobald diese Menschen jedoch krank werden, endet die Wiener Gastfreundschaft abrupt.“

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
schaefermix
SPÖ "wir lassen niemand zurück" - ausser einzahlende Ö aus Bundesländern anscheinend 🥴
Upvotes:32
Downvotes:3
Benutzer Avatar
Kruzifix05
Untragbare Zustände, man zahlt 45 Jahre viel Geld in die Systeme und muß bei Bedarf alles privat finanzieren, das ist reines Politiker Versagen, denn Österreich hat pro Kopf die Höchste Ärztedichte im Land nur niemand will mehr in dem staatlichen System arbeiten.
Upvotes:19
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Reburg
Wien pflegt offenbar ein ausgesprochen selektives Verständnis von Gesundheitspolitik. Zum Arbeiten sind Menschen aus den umliegenden Bundesländern jederzeit willkommen – ohne sie würde in Verwaltung, Pflege, Bau und Dienstleistung wohl rasch das Licht ausgehen. Sie pendeln brav ein, zahlen Steuern, halten den Betrieb am Laufen und gelten als systemrelevant. Sobald diese Menschen jedoch krank werden, endet die Wiener Gastfreundschaft abrupt. Dann zählt plötzlich nicht mehr die tägliche Arbeitsleistung, sondern ausschließlich der Meldezettel. Wer hustet, fiebert oder Hilfe braucht, hat gefälligst dort zu leiden, wo er gemeldet ist. Solidarität ja – aber bitte nur solange sie werktags verwertbar ist. Zynischer lässt sich ein Gesundheitssystem kaum organisieren.
Upvotes:12
Downvotes:2


Lösungsvorschläge aus der Community
Peter9403 und gatschhupfer hätten Ideen, wie man das Problem der schlechten Versorgung angehen könnte. Leser gatschhupfer schlägt zum Beispiel eine zentrale Koordination der OP-Kapazitäten (für geplante Operationen) vor. Für Peter9403 sollten die Länder generell kein Mitspracherecht haben.  

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
Peter9403
Alle Spitäler zur ÖGK die Länder haben nicht mehr ein Mitspracherecht ⁉️
Upvotes:9
Downvotes:0
Benutzer Avatar
gatschhupfer
Warum bekommt Österreich es nicht hin, geplante Operationen zentral zu koordinieren und entsprechend der Kapazitäten auf die verschiedenen Krankenhäuser zu verteilen? Damit wären gleiche und kürzere Wartezeiten für alle garantiert. Würde halt auch etwas mehr Flexibilität von Patienten erfordern. Doch - wenn ich auf ein neues Knie, Hüfte, etc. hoffe, wär es mir auch egal, wenn ich eben für die OP in ein 200 oder 300 km entferntes KH ginge und die notwendige Zeit dort läge. Die Nachbetreuung könnte dann ja wieder im nächstgelegenen KH stattfinden. Eine zentrale Koordination der OP-Kapazitäten (für geplante OP's) könnte schon sehr hilfreich sein... doch beim österreichischen Kompetenzchaos, in dem es nur Streitereien über Zuständigkeiten, gegenseitige Schuldzuweisungen gibt, wo sich jeder nur auf andere ausredet, wird das leider niemals funktionieren.
Upvotes:4
Downvotes:0


Blamabel und unverständlich
Im Sinne von „Krone“-Redakteur Michael Pommer, empfindet auch KroneLeser2616135, dass „kein österreichischer Staatsbürger in seiner HEIMAT IRGENDWO GAST ist.“ MaWeb spricht wohl vielen mit der Einschätzung, dass die gesamte Diskussion eher einer Blamage für Österreich entspreche, aus der Seele.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
KroneLeser2616135
Kein österreichischer Staatsbürger ist in seiner HEIMAT IRGENDWO GAST oder brauchen wir eine PASS wenn wir in ein anderes Bundesland Reisen Sind die Politiker wenn sie nur Husten und in ein Spital kommen auch GASTPATIENTEN??????????????????????
Upvotes:11
Downvotes:2
Benutzer Avatar
MaWeb
Ohne jetzt die genauen (vertragliche) Grundlagen beim Thema Gastpatienten zu kennen, finde ich es in einem kleinen Land wie Österreich ziemlich blamabel, das darüber überhaupt diskutiert werden muss.
Upvotes:25
Downvotes:5


Wie stehen Sie zur Debatte um „Gastpatienten“? Bevorzugen Sie eine Versorgung streng nach Wohnort oder sehen keine Berechtigung in dem Ausschluss und der Verzögerung für Kranke aus einem anderen Bundesland? Wer trägt Ihrer Meinung die Verantwortung für das Chaos im Gesundheitssystem und welche Lösungsvorschläge hätten Sie? Wir freuen uns auf weitere Meldungen und Meinungen unten in den Kommentaren! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Letzte Opernball-Lady
Großbauer: „Die Feinde der Frauen sind Frauen“
Folge von Sonntag
Mit diesen Übungen kommt der Kreislauf in Schwung
Folge von Samstag
Turnmatte statt Ausrede: So tanken wir Energie!
Kino & Streaming
„Der Teufel trägt Prada 2“ & Margot Robbie im Kino
Adabei Primetime
Große Stars, große Roben: Österreich im Ballfieber
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?
Diskutieren Sie mit!
Trüber Winter: Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?
Diskutieren Sie mit!
Haben E-Autos eine Zukunft?
Diskutieren Sie mit!
Olympia-Start: Wie fanden Sie die Eröffnung?
Frage des Tages
Hat Hans Niessl Chancen auf die Hofburg?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
211.249 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.177 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
123.027 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Community
Diskutieren Sie mit!
Schilderwald: Ärgern Sie unnütze Verkehrsschilder?
Frage des Tages
Holen unsere Herren eine Medaille in der Abfahrt?
Hand aufs Herz
Würden Sie wie früher als Hausfrau leben wollen?
Diskutieren Sie mit!
Volksbefragung: Worüber würden Sie gern abstimmen?
Frage des Tages
Glauben Sie der Regierung bei den Zahlen noch?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf