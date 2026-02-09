Christchurch-Attentat: Berufung gegen Urteil

Fall könnte neu verhandelt werden müssen

Zum Auftakt der fünftägigen Anhörung sagte Tarrant, er sei zum Zeitpunkt seines Geständnisses nicht zurechnungsfähig gewesen. „Ich würde sagen, es war eine durch die Bedingungen ausgelöste Entscheidung. Es war eine Entscheidung, die ich irrational getroffen habe“, zitierte der Sender Radio New Zealand aus dem Gerichtssaal. Der Attentäter sprach unter anderem von Isolation und einer schlechten psychischen Verfassung, die ihn zu seinen damaligen Aussagen bewogen hätten.