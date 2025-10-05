Vorteilswelt
In Wiener Wohnung

Streit mit Ex-Kollegen, dann sticht Frau (56) zu!

Wien
05.10.2025 13:37
Die mutmaßliche Angreiferin befindet sich nun in polizeilicher Anhaltung (Symbolbild).
Die mutmaßliche Angreiferin befindet sich nun in polizeilicher Anhaltung (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Ein heftiger Streit zwischen ehemaligen Arbeitskollegen endete Samstagabend in Wien-Währing mit einer Messer-Attacke!

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Wohnung eines 65-jährigen Wieners zu einer heftigen Meinungsverschiedenheit mit einer früheren Kollegin. Doch aus der Diskussion wurde plötzlich blutiger Ernst: Die Frau soll den Mann mit einem Messer attackiert haben!

Ehefrau bei Messerattacke verletzt
Als die Situation eskalierte, mischte sich auch die 54-jährige Ehefrau des Mannes ein – und wurde dabei selbst verletzt.

Als die Einsatzkräfte am Tatort in Wien eintrafen, befanden sich nur noch die beiden Eheleute in der Wohnung. In der Küche entdeckten die Beamten schließlich ein blutverschmiertes Messer, das sofort sichergestellt wurde. Die verletzte Frau wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

An Wohnadresse festgenommen
Zunächst war unklar, wer die Angreiferin war – doch die Polizei konnte im Zuge der raschen Ermittlungen die mutmaßliche Täterin, eine 56-jährige Serbin, ausforschen. Sie wurde wenig später an ihrer Wohnadresse festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

