Sommer wie damals: Tirol schließt an 90er-Jahre an

Ein Plus gibt es zwischen April und Oktober auch bei den Gästeankünften, sie stiegen um 3,4 Prozent auf 6,7 Millionen. Stabil geblieben ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 3,5 Tagen. „Diese Sommerbilanz ist gerade angesichts der europaweiten wirtschaftlichen Herausforderungen von enormem Wert für ganz Tirol“, betont Tourismus-Landesrat Mario Gerber.