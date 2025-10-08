Israels Marine fing die nächste Gaza-Flotte ab

Wie berichtet, hatte Israels Marine erst vor wenigen Tagen mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Ungefähr 400 Besatzungsmitglieder wurden in Gewahrsam genommen, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und vier Personen aus Österreich. Inzwischen sind viele von ihnen wieder frei.



