„Für Gaza“: Aktivisten blockieren Universität Wien

Große Aufregung an der Universität Wien: Eine Gruppe von Studierenden hat am Mittwochvormittag die Haupteingänge des altehrwürdigen Hauptgebäudes am Universitätsring blockiert. Hintergrund: Sie werfen der Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza vor.
Die Protestierenden rufen andere Studierende und Unterstützer dazu auf, sich der Blockade anzuschließen und „bis zur Auflösung des Protests“ vor Ort zu bleiben. „Wenn ihr in Wien seid, schließt euch jetzt dem Protest an!“, ruft die Initiative, „Palästinaforum Austria“ auf Instagram auf. Laut Studenten wurden bereits zehn Personen von der Polizei festgenommen.
Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen ein Polizeigroßaufgebot vor der Universität Wien. Laut ersten Informationen soll das Rektorat für die Räumung vor dem Eingang gesorgt haben. Der Zugang zur Universität ist aktuell stark eingeschränkt.
Hintergrund der Aktion: Die Aktivisten fordern die Universität auf, ihre Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem zu beenden. Sie werfen der Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza vor.
Schütter zurück aus Israel
Brisant: Erst am Dienstag kehrten drei der vier österreichischen Aktivisten, die an der „Global Sumud Flotilla“ Richtung Gaza teilgenommen hatten, wieder nach Österreich zurück. Unter den Rückkehrern befand sich auch der ehemalige Schirennläufer Julian Schütter aus Schladming. Er schilderte drastische Szenen aus der israelischen Haft und wirft dem Außenministerium mangelnde Unterstützung vor.
