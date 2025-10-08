„Für Gaza“: Aktivisten blockieren Universität Wien

Die Protestierenden rufen andere Studierende und Unterstützer dazu auf, sich der Blockade anzuschließen und „bis zur Auflösung des Protests“ vor Ort zu bleiben. „Wenn ihr in Wien seid, schließt euch jetzt dem Protest an!“, ruft die Initiative, „Palästinaforum Austria“ auf Instagram auf. Laut Studenten wurden bereits zehn Personen von der Polizei festgenommen.