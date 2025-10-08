Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Studenten festgenommen

„Für Gaza“: Aktivisten blockieren Universität Wien

Wien
08.10.2025 11:37
(Bild: Brenek Malena)

Große Aufregung an der Universität Wien: Eine Gruppe von Studierenden hat am Mittwochvormittag die Haupteingänge des altehrwürdigen Hauptgebäudes am Universitätsring blockiert. Hintergrund: Sie werfen der Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza vor.

0 Kommentare

Die Protestierenden rufen andere Studierende und Unterstützer dazu auf, sich der Blockade anzuschließen und „bis zur Auflösung des Protests“ vor Ort zu bleiben. „Wenn ihr in Wien seid, schließt euch jetzt dem Protest an!“, ruft die Initiative, „Palästinaforum Austria“ auf Instagram auf. Laut Studenten wurden bereits zehn Personen von der Polizei festgenommen.

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen ein Polizeigroßaufgebot vor der Universität Wien. Laut ersten Informationen soll das Rektorat für die Räumung vor dem Eingang gesorgt haben. Der Zugang zur Universität ist aktuell stark eingeschränkt.

Lesen Sie auch:
Julian Schütter wurde am Dienstag mit zwei weiteren Aktivisten am Bahnhof Meidling von ...
„Haben uns gefoltert“
Zurück aus Israel: Schütter schildert Haft-Horror
07.10.2025

Hintergrund der Aktion: Die Aktivisten fordern die Universität auf, ihre Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem zu beenden. Sie werfen der Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza vor.

Schütter zurück aus Israel
Brisant: Erst am Dienstag kehrten drei der vier österreichischen Aktivisten, die an der „Global Sumud Flotilla“ Richtung Gaza teilgenommen hatten, wieder nach Österreich zurück. Unter den Rückkehrern befand sich auch der ehemalige Schirennläufer Julian Schütter aus Schladming. Er schilderte drastische Szenen aus der israelischen Haft und wirft dem Außenministerium mangelnde Unterstützung vor.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 17°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
9° / 17°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
9° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
9° / 16°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
8° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.324 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
130.747 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
120.510 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1629 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1078 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1051 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Wien
Senior festgenommen
Wien: Axt-Attacke auf zwei Frauen nach Parkstreit
Studenten festgenommen
„Für Gaza“: Aktivisten blockieren Universität Wien
Taferl und Teile weg
Kriminelle Burschen hatten Mopeds im Visier
UEFA-Europa-Cup
Ab 14.40 Uhr LIVE: Austria zu Gast bei Slavia Prag
Neue Tarife
Fernwärme: Wiener zahlen ab Herbst deutlich mehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf