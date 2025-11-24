Vorteilswelt
Nach Elferkrimi

U17: Das ist Österreichs Gegner im WM-Finale

Fußball International
24.11.2025 19:14
Portugal setzte sich gegen Brasilien durch.
Portugal setzte sich gegen Brasilien durch.(Bild: AP/Hussein Sayed)

Österreichs WM-Helden treffen am Donnerstag (17 Uhr) im Finale der U17-WM auf Portugal. Die Portugiesen haben sich Montagabend im Elfmeterschießen gegen Brasilien mit 6:5 durchgesetzt.

0 Kommentare

Der Traum vom erstmaligen WM-Titel lebt für Österreichs U17-Fußball-Nationalteam! Am Donnerstag wartet im Khalifa International Stadium Portugal, das im Halbfinale gegen Brasilien nach einem 0:0 ins Elfmeterschießen musste. 

Von Japan besiegt
Im Gegensatz zu Österreich mussten sich die Portugiesen im Turnier schon geschlagen geben. In der Vorrunde verlor man gegen Japan, das die Stadler-Truppe im Halbfinale eliminierte mit 1:2 – und landete deshalb in Gruppe B am Ende sogar nur auf Platz 2.

WM-Finale
