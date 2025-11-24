„Happy-peppy-Team zu sein, ist nicht immer gut“

Die Formel-1- und Rallye-WM fiebern in Katar und Saudi-Arabien einem Herzschlagfinale entgegen. Setzt Max Verstappen noch zum Überholmanöver gegen Lando Norris an? Und holt Sebastien Ogier seinen neunten WM-Titel? Auch Motorsport-Ass Manfred Stohl zittert bei den mitreißenden Entscheidungen mit.
Weltmeister in der seriennahen Klasse 2000, Platz vier in der World-Rally-Car-Elite 2006 – wenn’s um „vier Räder“ geht, weiß Manfred Stohl genau, wovon er spricht. Selbstredend verfolgt der heutige Unternehmer sowohl Formel 1 als auch die Rallye-WM vor Ort oder vorm TV – und wie Millionen Fans fiebert auch „Stohlito“ den Entscheidungen entgegen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.