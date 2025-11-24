Vorteilswelt
Vor Herzschlagfinale

„Happy-peppy-Team zu sein, ist nicht immer gut“

Formel 1
24.11.2025 19:02
Setzt Max Verstappen noch zum Überholmanöver gegen Lando Norris an?
Setzt Max Verstappen noch zum Überholmanöver gegen Lando Norris an?(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Die Formel-1- und Rallye-WM fiebern in Katar und Saudi-Arabien einem Herzschlagfinale entgegen. Setzt Max Verstappen noch zum Überholmanöver gegen Lando Norris an? Und holt Sebastien Ogier seinen neunten WM-Titel? Auch Motorsport-Ass Manfred Stohl zittert bei den mitreißenden Entscheidungen mit.

0 Kommentare

Weltmeister in der seriennahen Klasse 2000, Platz vier in der World-Rally-Car-Elite 2006 – wenn’s um „vier Räder“ geht, weiß Manfred Stohl genau, wovon er spricht. Selbstredend verfolgt der heutige Unternehmer sowohl Formel 1 als auch die Rallye-WM vor Ort oder vorm TV – und wie Millionen Fans fiebert auch „Stohlito“ den Entscheidungen entgegen...

