„Happy-peppy-Team zu sein, ist nicht immer gut“

Weltmeister in der seriennahen Klasse 2000, Platz vier in der World-Rally-Car-Elite 2006 – wenn’s um „vier Räder“ geht, weiß Manfred Stohl genau, wovon er spricht. Selbstredend verfolgt der heutige Unternehmer sowohl Formel 1 als auch die Rallye-WM vor Ort oder vorm TV – und wie Millionen Fans fiebert auch „Stohlito“ den Entscheidungen entgegen...