Andreas Babler traf Lars Klingbeil in Berlin

Technologischer Sprung in Österreich besser geglückt

In den letzten Jahren habe sich Österreich flexibel entwickelt und sei neben dem Automobilzuliefererzweig (wo Österreich vor 30 Jahren international sehr stark gewesen wäre) im Maschinenbau und dem Anlagenbau gewachsen. Im Ländervergleich stellte Marterbauer einen Zuwachs in der heimischen Industrie von 70 Prozent dem von zehn Prozent in Deutschland seit dem Jahr 2000 gegenüber. Strategiewechsel und Fehlentscheidungen der Autoproduzenten würden demnach dem deutschen Industriestandort schaden. Hierzulande würden die Motorenwerke, die aktuell zwei Drittel Dieselmotoren und ein Drittel Elektromotoren erzeugen, rasch kurzfristig umstellen können.