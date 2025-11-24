Das ÖSV-„Rennpferd“ ist schon wieder voll dabei

Drei VSV-Athleten in Val Thorens dabei

Ab Donnerstag steht nun in St. Moritz ein viertägiges Trainingslager mit den Teams aus der Schweiz und Frankreich auf dem Programm, danach geht es schon weiter nach Val Thorens, wo der Weltcup ab 9. Dezember in die neue Saison startet. Dort werden auch der Oberländer Nicolas Lussnig und der Klostertaler Claudio Andreatta mit von der Partie sein. Allerdings wird in der französischen Skistation nur der 24-jährige Lussnig um Punkte kämpfen.