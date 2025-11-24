Prohaska zur U17: „Jetzt werde sogar ich neidisch“

WM-Finale! Nach dem Einzug von Österreichs U17-Nationalmannschaft ins Endspiel von Doha wird sogar „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska neidisch.
Einfach sensationell! Wenn die Burschen jetzt auch noch den WM-Titel holen, dann werde sogar ich neidisch. Das hätte ich auch gerne geschafft. Aber ich traue es ihnen gegen auch zu. In der ersten Halbzeit waren noch zu viele lange Bälle, da haben wir nur Weltklasse verteidigt, dann – spätestens nach dem 1:0 – hat man auch unsere spielerische Qualität gesehen. Nicht nur bei den Toren. Zweikämpfe, Laufduelle, Disziplin, Organisation – das war im Kollektiv beeindruckend. In diesem Team schuftet jeder für jeden. Dieser unbändige Wille war auch der Unterschied zu den Italienern, die immer harmloser wurden. Diese U17 ist ein ganz spezielles Team, lästig, unangenehm – ich habe keinen Schwachpunkt gesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.