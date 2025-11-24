Vorteilswelt
Jahrhundert-Kicker

Prohaska zur U17: „Jetzt werde sogar ich neidisch“

Fußball International
24.11.2025 18:55
Herbert Prohaska
Herbert Prohaska(Bild: Krone KREATIV/krone.tv)

WM-Finale! Nach dem Einzug von Österreichs U17-Nationalmannschaft ins Endspiel von Doha wird sogar „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska neidisch.

Einfach sensationell! Wenn die Burschen jetzt auch noch den WM-Titel holen, dann werde sogar ich neidisch. Das hätte ich auch gerne geschafft. Aber ich traue es ihnen gegen auch zu. In der ersten Halbzeit waren noch zu viele lange Bälle, da haben wir nur Weltklasse verteidigt, dann – spätestens nach dem 1:0 – hat man auch unsere spielerische Qualität gesehen. Nicht nur bei den Toren. Zweikämpfe, Laufduelle, Disziplin, Organisation – das war im Kollektiv beeindruckend. In diesem Team schuftet jeder für jeden. Dieser unbändige Wille war auch der Unterschied zu den Italienern, die immer harmloser wurden. Diese U17 ist ein ganz spezielles Team, lästig, unangenehm – ich habe keinen Schwachpunkt gesehen.

Porträt von Herbert Prohaska
Herbert Prohaska
Loading
