Stiftungsrat im ORF: Sparbefehl bei den Gehältern

Der ÖVP-nahe Stiftungsrat Gregor Schütze gibt vor der Budget-Absegnung für 2026 diese Woche quasi den Marschbefehl vor: „Die Haushaltsabgabe ist eine besonders privilegierte Finanzierungsform. Es ist daher oberste Verpflichtung, sorgsam mit den Mitteln umzugehen. Das gilt gerade auch für die Löhne und Gehälter. Wir erwarten uns wieder einen Abschluss unter der Inflation. Alles andere wäre nicht akzeptabel, die Geschäftsführung muss hier liefern!“ Auch im kommenden Jahr beträgt das Sparvolumen im Staatsfunk jedenfalls rund 100 Millionen Euro. Und das werde der Stiftungsrat auch genau kontrollieren.