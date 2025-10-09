Hohe Preise: Leider kann man mit Zorn nicht heizen

Dasselbe habe ich mir im Jahr 2022 schon gedacht, als die Wien Energie ihre „Preisanpassung“ präsentiert hat. Damals hieß es: „Das bedeutet für einen durchschnittlichen Wiener Haushalt monatliche Mehrkosten von rund 10 Euro bei Strom bzw. rund 31 Euro bei Gas.“ Wir alle wissen, was daraus geworden ist. Die Möbel zu verbrennen und sich die Hände am Lagerfeuer zu wärmen, wäre eine günstigere Heizalternative gewesen.