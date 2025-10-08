Vorteilswelt
„Fall Waltraud“

Politik tobt – nur die Grünen schweigen

Innenpolitik
08.10.2025 15:54

Der „Fall Waltraud“ lässt auch die politischen Parteien nicht kalt. Während die meisten klare Worte finden (und die ÖVP sogar harte Konsequenzen ankündigt), schweigt eine Partei, nämlich die Grünen …

0 Kommentare

Waltraud, die ihr Geschlecht von männlich auf weiblich umtragen ließ und damit laut Informationsschreiben der Pensionsversicherung früher in Pension gehen könnte, regt über die Landesgrenzen auf. Auch die Politik beschäftigt der Fall. Sind die Gesetze zu lasch oder missbraucht Waltraud das System?

FPÖ: „Ergebnis fehlgeleiteter Genderpolitik“
Die FPÖ sieht den Fall als Ergebnis einer „linken, woken Genderideologie“. Die blaue Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik reagierte empört über den Bericht. „Es braucht ein Zurück zur Normalität. Es gibt nur zwei Geschlechter.“

Yannik Shetty (NEOS), Nico Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SoHo), Lisa Schuch-Gubik (FPÖ)
Yannik Shetty (NEOS), Nico Marchetti (ÖVP), Mario Lindner (SoHo), Lisa Schuch-Gubik (FPÖ)(Bild: Krone KREATIV/krone.tv)

SPÖ: „Walter wird den Rechtsstaat kennenlernen“
Deutlich wird auch der Vorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ*-Organisation SoHo, Mario Lindner. Er richtet Waltraud aus: „Stopp!“, denn er würde die Anliegen einer ganzen Community ins Lächerliche ziehen. Waltraud wolle den Rechtsstaat vorführen. „Ich hoffe, dass das eigentliche Strafmaß noch größer wird“, sagt Lindner. Laut ihm brauche es Kontroll-Verschärfungen, wenn jemand einen Geschlechtswechsel beantragt.

„Betrüger“: Harte Anschuldigungen und Ermittlungen von der ÖVP
Der ÖVP-Innenminister hatte angekündigt, Waltraud P. genau zu durchleuchten und gegen sie wegen Sozialmissbrauch und einem möglichen Gefälligkeitsgutachten ermitteln zu wollen. „Waltraud wollte den Rechtsstaat vorführen, jetzt führt der Rechtsstaat Waltraud vor“, erklärt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti. Er unterstellt Waltraud „Lug und Betrug.“

Der Fall Waltraud polarisiert das Land.
Der Fall Waltraud polarisiert das Land.(Bild: Urbantschitsch Mario)

NEOS: „Ergebnis einer falsch verstandenen Toleranz“
Yannik Shetty, der Klubchef der NEOS, sieht einen „linken, ideologischen Kulturkampf“, der auf die Spitze getrieben wurde. „Die Person hat eine gesetzliche Lücke ausgenützt“, sagt Shetty.

Grüne schweigen 
Einzig die kleinste Oppositionspartei im Parlament möchte kein Statement zur „Causa Waltraud“ abgeben. Die Grünen, die sonst lautstark für Transgender-Rechte starkmachen, sind in diesem Fall schweigsam. 

Katia Wagner
Katia Wagner
Mehr Innenpolitik
Im Budgetbericht
Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!
„Fall Waltraud“
Politik tobt – nur die Grünen schweigen
Analyse des Deals
Wie nachhaltig ist der Beamtenabschluss wirklich?
Wegen „Shutdown“
US-Notenbank muss nun im Blindflug agieren
Russlands Schatten
An der Front Europas: Van der Bellen in Litauen
