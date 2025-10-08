Politik tobt – nur die Grünen schweigen

SPÖ: „Walter wird den Rechtsstaat kennenlernen“

Deutlich wird auch der Vorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ*-Organisation SoHo, Mario Lindner. Er richtet Waltraud aus: „Stopp!“, denn er würde die Anliegen einer ganzen Community ins Lächerliche ziehen. Waltraud wolle den Rechtsstaat vorführen. „Ich hoffe, dass das eigentliche Strafmaß noch größer wird“, sagt Lindner. Laut ihm brauche es Kontroll-Verschärfungen, wenn jemand einen Geschlechtswechsel beantragt.