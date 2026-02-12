Kanada nach 5:0 gegen Finnland im Viertelfinale!

Spiel war am vergangenen Donnerstag verschoben worden

Das neu angesetzte Spiel, das am vergangenen Donnerstag verschoben worden war, nachdem Mitglieder der finnischen Mannschaft positiv auf das Norovirus getestet worden waren, wurde nun zum Duell um den zweiten Platz in der Gruppe, aus der alle fünf Mannschaften ins Viertelfinale einziehen.