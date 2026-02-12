Bronze für Conny: „Säge die Latten jetzt zusammen“

„Das kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich gehe zu meinem Pferd in den Stall“, sagt Peggy am Donnerstag nach der Fahrt von Conny Hütter bei Olympia. Und weg ist sie. Das Nervenkostüm der Stiefmama? Überstrapaziert! Da hilft auch der Beruhigungsschnaps nichts mehr. Der köstlich duftende Schweinsbraten im Landgut Jantscher in Kumberg muss in der Küche warten – keiner lässt den Fernseher aus den Augen. Bei jeder Fahrerin wird gebannt auf die Zeit gestarrt.