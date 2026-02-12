Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit rührendem Video

Bronze für Conny: „Säge die Latten jetzt zusammen“

Olympia
12.02.2026 19:30
Auch in Kumberg wurde die Bronzene von Conny gefeiert.
Auch in Kumberg wurde die Bronzene von Conny gefeiert.(Bild: Michael Gratzer)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

In ihrem letzten Olympiarennen fuhr Conny Hütter sensationell zu Bronze im Super-G. Im steirischen Kumberg fieberten und zitterten die daheimgebliebenen Fans mit. Unter ihnen auch Stiefmama Peggy, die nach der Fahrt zum Pferd ins Stall ging, sich den Krimi auf der Piste nicht mehr anschauen konnte. Die „Krone“ fieberte ebenfalls vor Ort mit.

0 Kommentare

„Das kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich gehe zu meinem Pferd in den Stall“, sagt Peggy am Donnerstag nach der Fahrt von Conny Hütter bei Olympia. Und weg ist sie. Das Nervenkostüm der Stiefmama? Überstrapaziert! Da hilft auch der Beruhigungsschnaps nichts mehr. Der köstlich duftende Schweinsbraten im Landgut Jantscher in Kumberg muss in der Küche warten – keiner lässt den Fernseher aus den Augen. Bei jeder Fahrerin wird gebannt auf die Zeit gestarrt.

Stiefmama Peggy zitterte bei der Fahrt von Conny mit. Danach musste sie zu ihrem Pferd ins ...
Stiefmama Peggy zitterte bei der Fahrt von Conny mit. Danach musste sie zu ihrem Pferd ins Stall, um sich abzulenken.(Bild: Michael Gratzer)

Außer Peggy. Wenige Meter entfernt herzt sie im Stall ihr Pferd. Ehe Nachbarin Margit um 12.28 Uhr die freudige Nachricht überbringt: „Wir haben sie, wir haben die Bronzene!“ Die Stiefmama bricht in Freudentränen aus, sinkt auf die Knie, wird von der Nachbarin herzlich in den Arm genommen. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, klingt es zeitgleich lautstark aus der Landstube. Der prompt angerufene Bürgermeister lässt gleich eine Runde Sekt springen.

Tante bekam die Karte
„Jetzt freue ich mich darauf, sie gesund daheim wiederzusehen“, wischt sich Peggy die Freudentränen aus den Augen. Sie selbst war am Wochenende in Italien, am Montag aber wieder zuhause, um auf die Tiere aufzupassen. Ihre Karte schenkte sie Connys Tante Gabi. „Sie ist immer dabei gewesen.“

Die Medaille bei Olympia hat noch gefehlt. Das ist seit gestern erledigt. „Sie hat so viel mehr erreicht, als ihr zugetraut wurde. Mein Mann hat sie immer unterstützt, die beiden halten so sehr zusammen“, strahlt Peggy übers ganze Gesicht. „Und trotzdem ist die Conny immer so bodenständig und herzlich geblieben.“

Der Fanklub von Conny Hütter war in Cortina live dabei und feierte die Bronzene.
Der Fanklub von Conny Hütter war in Cortina live dabei und feierte die Bronzene.(Bild: Sepp Pail)

Dass Papa Karl und der Fanklub gestern doch nicht die Heimreise angetreten haben, liegt auf der Hand. Was Conny bei der Heimkehr erwartet, erklärt die Stiefmama grinsend: „Ich säge ihre Latten jetzt mit der Kreissäge zusammen, sie braucht kein Rennen mehr zu fahren. Jetzt hat sie alles erreicht!“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
12.02.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
190.457 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
165.574 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.010 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
941 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
734 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Olympia
Mit rührendem Video
Bronze für Conny: „Säge die Latten jetzt zusammen“
Zwölftes Edelmetall
Silber! Auch Rodel-Staffel rast zur Medaille
Francesca Lollobrigida
Großnichte von Filmdiva holt das nächste Gold
Krone Plus Logo
Biathlon-Hype
Wieso Antholz bei den Spielen den Vogel abschießt
Frauen-Eishockey
Kanada nach 5:0 gegen Finnland im Viertelfinale!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf