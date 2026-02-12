Bronze für Conny: „Säge die Latten jetzt zusammen“

In ihrem letzten Olympiarennen fuhr Conny Hütter sensationell zu Bronze im Super-G. Im steirischen Kumberg fieberten und zitterten die daheimgebliebenen Fans mit. Unter ihnen auch Stiefmama Peggy, die nach der Fahrt zum Pferd ins Stall ging, sich den Krimi auf der Piste nicht mehr anschauen konnte. Die „Krone“ fieberte ebenfalls vor Ort mit.
„Das kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich gehe zu meinem Pferd in den Stall“, sagt Peggy am Donnerstag nach der Fahrt von Conny Hütter bei Olympia. Und weg ist sie. Das Nervenkostüm der Stiefmama? Überstrapaziert! Da hilft auch der Beruhigungsschnaps nichts mehr. Der köstlich duftende Schweinsbraten im Landgut Jantscher in Kumberg muss in der Küche warten – keiner lässt den Fernseher aus den Augen. Bei jeder Fahrerin wird gebannt auf die Zeit gestarrt.
Außer Peggy. Wenige Meter entfernt herzt sie im Stall ihr Pferd. Ehe Nachbarin Margit um 12.28 Uhr die freudige Nachricht überbringt: „Wir haben sie, wir haben die Bronzene!“ Die Stiefmama bricht in Freudentränen aus, sinkt auf die Knie, wird von der Nachbarin herzlich in den Arm genommen. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, klingt es zeitgleich lautstark aus der Landstube. Der prompt angerufene Bürgermeister lässt gleich eine Runde Sekt springen.
Tante bekam die Karte
„Jetzt freue ich mich darauf, sie gesund daheim wiederzusehen“, wischt sich Peggy die Freudentränen aus den Augen. Sie selbst war am Wochenende in Italien, am Montag aber wieder zuhause, um auf die Tiere aufzupassen. Ihre Karte schenkte sie Connys Tante Gabi. „Sie ist immer dabei gewesen.“
Die Medaille bei Olympia hat noch gefehlt. Das ist seit gestern erledigt. „Sie hat so viel mehr erreicht, als ihr zugetraut wurde. Mein Mann hat sie immer unterstützt, die beiden halten so sehr zusammen“, strahlt Peggy übers ganze Gesicht. „Und trotzdem ist die Conny immer so bodenständig und herzlich geblieben.“
Dass Papa Karl und der Fanklub gestern doch nicht die Heimreise angetreten haben, liegt auf der Hand. Was Conny bei der Heimkehr erwartet, erklärt die Stiefmama grinsend: „Ich säge ihre Latten jetzt mit der Kreissäge zusammen, sie braucht kein Rennen mehr zu fahren. Jetzt hat sie alles erreicht!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.