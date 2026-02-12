Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Saalfelden

Die Heimatsuche bleibt das größte Thema
Für Salzburger Team
Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstag auf der Bundesstraße B311 in Saalfelden (Salzburg) gekommen. Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Die beiden wurden in die Spitäler nach Salzburg und nach Innsbruck geflogen.
Eine Person musste am Donnerstagnachmittag im Saalfeldener Ortsteil Harham von der Feuerwehr aus dem stark zerstörten Auto befreit werden.
Ermittlungen laufen
Nach ersten Informationen dürfte es sich um eine Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw gehandelt haben. Weitere Infos zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.
Die mittelschwer verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht
