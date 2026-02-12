Kritik an Fuchsjagd: Jäger verteidigen Abschüsse

Jagd erfolgte vom Ansitz aus

Vielmehr seien die Tiere in der Woche davor von Ansitzen aus geschossen worden. Die Bejagung begründet Frank folgendermaßen: „Derzeit haben die Füchse Ranz (Paarungszeit) und wir erlegen sie, bevor sie Junge haben“, erklärt Frank. Eine Maßnahme zum Schutz der Nachkommen von Niederwild wie Fasanen, Hasen oder auch Lerchen. Denn die hätten demnach ihre Jungen auch genau dann, wenn die Füchse für ihre Nachkommen auf die Jagd gingen. Werde nun die Zahl der Füchse gering gehalten, hätte, so Frank, das Niederwild bessere Chancen. „Wir haben außerdem den Auftrag von der Behörde, weil kein natürlicher Fressfeind für den Fuchs da ist.“