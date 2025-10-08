Das Finanzministerium spricht von einer „weichen Landung“. Nach einem Wachstum von 4,3 Prozent in diesem Jahr soll die Wirtschaft 2025 nur noch um 1 Prozent zulegen. Die Inflation soll auf vier Prozent sinken. Doch das ist kein Zeichen von Erholung, sondern von Erschöpfung. Die Ausgaben des Staates werden zurückgefahren, private Investitionen sinken, und die Nachfrage bricht ein. Russland hat seine finanzielle Stabilität nicht durch Reformen erreicht, sondern durch eine Mischung aus Sparzwang und höheren Abgaben.