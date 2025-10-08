Drei Jahre und sieben Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine legt die russische Regierung ihren neuen Haushalt vor. Er soll Stabilität bringen, doch in Wahrheit zeigt er, dass die Bevölkerung für den Krieg zahlt. Die Wirtschaft stagniert, die Steuern steigen, und die Rüstung bleibt das Herzstück der Staatsausgaben.
Das Finanzministerium spricht von einer „weichen Landung“. Nach einem Wachstum von 4,3 Prozent in diesem Jahr soll die Wirtschaft 2025 nur noch um 1 Prozent zulegen. Die Inflation soll auf vier Prozent sinken. Doch das ist kein Zeichen von Erholung, sondern von Erschöpfung. Die Ausgaben des Staates werden zurückgefahren, private Investitionen sinken, und die Nachfrage bricht ein. Russland hat seine finanzielle Stabilität nicht durch Reformen erreicht, sondern durch eine Mischung aus Sparzwang und höheren Abgaben.
