„Wilder“ Dornauer kam still und leise in Landtag

„In Tiwag gibt‘s Geldspeicher von Dagobert Duck“

Kein Blatt vor den Mund nahm sich auch Markus Sint, Klubobmann der Liste Fritz: „Herr Landeshauptmann, Sie verkaufen die Tiroler Bevölkerung für dumm. Der Tiwag-Konzern hat in den letzten Jahren Rekordgewinne einfahren. Im Vorjahr waren es 380 Millionen Euro. Diese fallen nicht vom Himmel und kommen auch nicht vom günstigen Strom- und Gaspreis, sondern sie kommen von den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Betrieben. Einzig sie haben die Zeche dafür bezahlt. In der Tiwag gibt´es den großen Geldspeicher von Dagobert Duck und Sie sind offensichtlich der Türhüter.“ Es gäbe „viele Varianten“, wie man der Bevölkerung das Geld zurückgeben könnte – etwa ein „echter Zukunftsfonds des Landes“. Und dann die konkrete Frage: „Warum beharren Sie weiterhin darauf, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Betrieben die Gewinne nicht zurückzugeben?“