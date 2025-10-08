Bewegt mit Philipp: Turnspaß im Klassenzimmer!

Heute turnt Philipp in der Volksschule Klausen-Leopoldsdorf – gemeinsam mit 70 motivierten Kindern! Mit Schwung, Spaß und Musik bringt er Bewegung in die Klasse und Stimmung in die Wohnzimmer. Von Schwingen über Übersteigen bis zum „Baum im Wind“: Mitmachen ausdrücklich erwünscht!