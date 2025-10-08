Glorreiche Zeiten: Als Graz Nobelpreisträger anzog

Spielzeugpistole löst Einsatz in Kaufhaus aus
Zwischen 1921 und 1936 ging der Nobelpreis siebenmal an Forscher, die enge Verbindungen zu Grazer Unis hatten. Warum zog die Stadt so viele kluge Köpfe an? Und warum ging diese Erfolgsphase so abrupt zu Ende? Die „Krone“ hat nachgeforscht.
Wenn diese Woche die Nobelpreise verliehen werden, stehen die Chancen, dass einer davon in die Steiermark geht, eher schlecht. Bisher haben zwei gebürtige Steirer einen erhalten: 1936 ging der Physiknobelpreis an Viktor Franz Hess, der in Deutschfeistritz zur Welt kam und sub auspiciis an der Grazer Uni studierte. 2004 erhielt Elfriede Jelinek, die in Mürzzuschlag geboren wurde, den Literaturnobelpreis.
