Glorreiche Zeiten: Als Graz Nobelpreisträger anzog

Wenn diese Woche die Nobelpreise verliehen werden, stehen die Chancen, dass einer davon in die Steiermark geht, eher schlecht. Bisher haben zwei gebürtige Steirer einen erhalten: 1936 ging der Physiknobelpreis an Viktor Franz Hess, der in Deutschfeistritz zur Welt kam und sub auspiciis an der Grazer Uni studierte. 2004 erhielt Elfriede Jelinek, die in Mürzzuschlag geboren wurde, den Literaturnobelpreis.