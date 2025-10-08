Bauhof von Tourismusverband ging in Flammen auf

Feueralarm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in St. Anton am Arlberg in Tirol: Das Bauhofgebäude des Tourismusverbandes geriet in Brand – mehrere Feuerwehren aus der Region rückten an und kämpften gegen die Flammen an. Die Ursache ist noch unklar.
Gegen 4 Uhr war am Bauhofgebäude des Tourismusverbandes plötzlich ein Brand ausgebrochen. Bemerkt wurde dies offenbar von einem Zeugen, der daraufhin sofort Alarm geschlagen hatte. Via Leitstelle Tirol wurden dann die FF St. Anton und andere Feuerwehren aus der Region alarmiert.
Dachstuhl musste abgetragen werden
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der obere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand gestanden, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Stundenlang kämpften die Feuerwehrleute daraufhin gegen den Brand an – offenbar musste auch der Dachstuhl abgetragen werden.
„Brand aus“ am Vormittag
Letztlich konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden – ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude wurde verhindert. Am Vormittag konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.
Meldungen über Verletzte liegen bis dato nicht vor. Auch die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei wird Ermittlungen aufnehmen.
