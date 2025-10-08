Wien: Axt-Attacke auf zwei Frauen nach Parkstreit

Spielzeugpistole löst Einsatz in Kaufhaus aus
Burschen bedroht
Schockmoment am Dienstagabend beim Bahnhof in Wien-Hütteldorf: Ein 82-Jähriger ist mit einer Axt auf zwei Frauen (29 und 31) losgegangen. Auslöser dürfte laut Polizei ein Streit um falsch abgestellte Autos gewesen sein.
Als die alarmierten Beamten gegen 20.30 Uhr am Bahnhof eintrafen, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Ermittlungen führten schließlich zur Wohnadresse des Mannes in Hietzing. Sogar die Sondereinheit WEGA rückte an.
Psychischer Ausnahmezustand
Als die Polizisten ihn aufforderten, die Tür zu öffnen, soll der 82-Jährige die Axt bedrohlich über den Kopf gehoben haben. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in ein Spital gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.