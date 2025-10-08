Wien: Axt-Attacke auf zwei Frauen nach Parkstreit

Psychischer Ausnahmezustand

Als die Polizisten ihn aufforderten, die Tür zu öffnen, soll der 82-Jährige die Axt bedrohlich über den Kopf gehoben haben. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihn fest. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in ein Spital gebracht.