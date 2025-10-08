Bande wollte Olympia-Aufträge – drei Festnahmen!

Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist ein versuchter Erpressungsversuch seitens der Festgenommenen gegen ein Mitglied des Gemeinderats von Cortina. Die Beschuldigten hatten sich bereits vor den Kommunalwahlen 2022 als „Unternehmer“ und einflussreiche Personen vorgestellt und dem Politiker ihre Unterstützung angeboten. Im Gegenzug verlangten sie Aufträge für die Vorbereitungsarbeiten zu den Olympischen Winterspielen.