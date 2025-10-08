Bande wollte Olympia-Aufträge – drei Festnahmen!

Die Carabinieri haben am Mittwoch drei mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande festgenommen, die versucht haben sollen, sich Aufträge im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina 2026 zu sichern. Die Verdächtigen, die laut Ermittlern einer Drogendealerbande angehören, hatten demnach bereits die direkte und indirekte Kontrolle über einige Austragungsorte in Cortina d‘Ampezzo übernommen.
Die Haftbefehle wurden von der Staatsanwaltschaft Venedig auf Antrag der Anti-Mafia-Behörde (DDA) ausgestellt und in Rom, Cortina d‘Ampezzo sowie Belluno vollstreckt, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Den Festgenommenen wird Erpressung unter Anwendung mafiöser Methoden vorgeworfen – ein strafverschärfender Umstand.
Zwei Beschuldigte gehörten Hooligan-Gruppe an
Laut dem Haftbefehl des Ermittlungsrichters in Venedig gehörten zwei der drei Festgenommenen zur Lazio-Rom-Ultras-Gruppe „Irriducibili“, die einst von Fabrizio Piscitelli angeführt worden war. Dabei handelt es sich um einen bekannten Hooligan, der im August 2019 in Rom ermordet wurde.
Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen ist ein versuchter Erpressungsversuch seitens der Festgenommenen gegen ein Mitglied des Gemeinderats von Cortina. Die Beschuldigten hatten sich bereits vor den Kommunalwahlen 2022 als „Unternehmer“ und einflussreiche Personen vorgestellt und dem Politiker ihre Unterstützung angeboten. Im Gegenzug verlangten sie Aufträge für die Vorbereitungsarbeiten zu den Olympischen Winterspielen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.