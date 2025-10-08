Top bei WM! Ist er das neue Juwel von Sturm?

Schneesturm: Wanderer am Mount Everest gerettet!
Erlösung in Tibet
Eine neue Aktie des Fußball-Meisters aus Graz macht aktuell bei der U20-Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Der 18-jährige Verteidiger Smail Bakhty steht in Chile mit Marokko bereits im Achtelfinale. Was sich die Fans der Schwarzen von ihm erwarten können.
Ein Sturm-Juwel glänzt bei der U20-Fußball-WM in Chile! Innenverteidiger-Talent Smail Bakhty hat mit Außenseiter Marokko souverän die Vorrundengruppe gewonnen: Beim 2:0 gegen Spanien und beim 2:1 gegen Brasilien war er in der Startelf, beim 0:1 gegen Mexiko wurde er geschont. Am Freitag trifft er im Achtelfinale auf Südkorea. Sturm-II-Coach Christoph Wurm sieht den Mann aus Marrakesch als „spannende Aktie“.
